На Алтае фотоловушка сняла "пакостливую" росомаху

Росомаха. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Камеры наблюдения в Сайлюгемском национальном парке сняли на видео росомаху. Ученые отмечают, что численность этих хищников заметно увеличилась, особей фиксируют на всех участках, практически в каждом логу.

Росомаха крайне пакостлива: портит фотоловушки и водит за нос исследователей снежного барса. Отпечатки лап росомахи очень напоминают барсиные. Только специалисты могут отличить, кому они принадлежат на самом деле.

– У снежного барса 4 пальца, у росомахи – 5. Однако путаница происходит не потому, что в горах сложно считать, а из-за того, что пятый палец у росомахи расположен выше остальных и не всегда отпечатывается. Отчетливые следы можно увидеть только на глубоком снегу, – сказал Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Повадки росомахи также напоминают барсиные: метит маркировочные камни, делает поскребы и оставляет пахучие метки. В нацпарке добавили, что росомахи повредили как минимум две камеры: погрызли, но не съели и не сломали. Кроме того, они часто срывают установочные камни, которые фиксируют фотоловушки.