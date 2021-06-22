На Алтае молодой снежный барс раскурочил фотоловушку

Барс Карагай (фото: скриншот видео фотоловушки)

Отличные новости на днях поступили от волонтеров 12-й экспедиции «По следам снежного барса» в Горном Алтае: в фотоловушку попал молодой самец ирбиса, которому не понравилось, что за ним наблюдают.

- Фотоловушки «поймали» молодого самца по имени Карагай. Это он курочит камеру и позирует перед объективом, оставляя метки на скале для других ирбисов, обозначая свой участок, - рассказывают сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Как показывает многолетнее наблюдение за этим представителем семейства кошачьих, они очень любознательные и наблюдательные. Легко замечают даже хорошо замаскированные фотоловушки, но, как правило, дальше банального интереса у них не заходит, что уж говорить об агрессии.

Так было до настоящего времени. Возможно, это связано с тем, что весной у снежных барсов, как у многих животных, происходит гон – они активно ищут себе пару. А чтобы заинтересовать самку приходится интенсивно метить территорию, очерчивая свои «владения». Вот Карагай и придумал, как оставить свой след.

- Карагая камеры уже фиксировали в прошлом году с другим молодым самцом, возможно, его братом, потому что ирбисы – одиночки, вместе можно встретить только самку с котятами или молодых животных, ещё не занявших индивидуальные участки, - поясняют в WWF.

С одной стороны волонтеров радует тот факт, что молодые самцы живы и здоровы, но с другой – в объектив до сих пор не попали старейший самец Горного Алтая Хоргай и самка Гута, хотя есть предположение, что как раз ее призыв слышали недалеко от базового лагеря экспедиции.

Напомним, Республика Алтай – это единственный регион обитания снежных барсов в России. Кроме того, они встречаются в приграничных аймаках Монголии. В нашей стране действует программа «По следам снежного барса». Ее участниками становятся добровольцы, которые за собственный счет приезжают в республику, чтобы найти кошачьи метки, установить новые камеры, отследить численность барсов, переработать всю полученную информацию и передать ее в Фонд. По оценкам специалистов, на территории России обитает всего 70-90 особей ирбиса.

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