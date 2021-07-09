Пухляша из клипа Little Big пригласили на работу в Дом культуры Заринска

Сам танцор предложение воспринял с юмором. Скриншот клипа группы Little Big на песню UNO

Уроженца Алтайского края Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш, позвали на работу в заринский Дом культуры. К слову, Дмитрий родом как раз из Заринска. Идея вернуть популярного танцора на родину появилась после того, как вокалист российской рэйв-группы Little Big заявил о прекращении сотрудничества с Красиловым.

- Накануне Дмитрий Красилов прекратил сотрудничество с группой, сделавшей его популярным. Теперь коллектив не видит смысла брать танцора «на прицеп». Получается Пухляш остался без работы. В Доме культуры Заринска завили, что не оставят знаменитого земляка в беде, - пишут на странице zarinsk_live в инстаграме.

К слову, в ДК заявили, что пока свободных ставок нет, но специально для Дмитрия, сыскавшего успех в Москве, подыщут место в одном из танцевальных коллективов.

Сам танцор предложение воспринял с юмором. Он ответил, что «теперь точно уверен, что дома всегда рады» и спросил совета у своих подписчиков:

- Как думаете, стоит послушать совет и поехать в мой любимый Дом Культуры и Вога (Вог - стиль танца, прим. ред.) города Заринска? А то в связи с последними новостями.., - комментирует Красилов в соцсетях.

Напомним, знаменитый Пухляш обрел популярность после клипа Little Big на трек Uno, который группа записала для «Евровидения» в 2020 году. Пухлый танцор сразу же завоевал сердца публики по всему миру. Весной прошлого года заринчанин попал в рейтинг журнала Forbes в список одних из самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

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