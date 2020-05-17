2020-05-17T10:52:18+03:00
Общество

Алтайский «Пухляш», станцевавший в клипе Little Big, попал в Forbes

Дмитрия номинировали на звание одного из самых перспективных россиян до 30 лет
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайский «Пухляш», станцевавший в клипе Little Big, попал в ForbesАлтайский «Пухляш», станцевавший в клипе Little Big, попал в Forbes
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Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Искусство». 25-летний парень стал популярен после своего танца в клипе группы Little Big на песню Uno для Евровидения-2020.

На сайте Forbes у Дмитрия уже появилась своя страница. Там есть небольшие биографические данные о номинанте.

- Тот самый «пухляш из клипа», как Дмитрия Красилова прозвали в СМИ, родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Сцена настолько затянула Красилова, что он получил профессию актера в Алтайском институте культуры, - пишут о нашем земляке.

Первая популярность пришла к Дмитрию Красилову в 2017 году, когда он принял участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. Пройти дальше ему не удалось, но зато его заметили и начали приглашать на съемки. Так, наш «Пухляш» появлялся в программе Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале, рекламировал банк «Возрождение» и получил небольшие роли в фильме «Вторжение», сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя робот» и других телевизионных проектах.

В марте этого года буквально за считанные дни заринчанин стал звездой соцсетей. Клип на песню набрал 72 млн просмотров на YouTube.

- Несмотря на то, что на «Евровидение» вместе с отобранным от России коллективом Little Big так и не поехал (событие отменили из-за пандемии коронавируса), Красилов продолжает увеличивать армию поклонников в соцсетях и получать новые предложения о съемках. Он уже побывал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и снялся в рекламе Adidas, - говорится на сайте Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU

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