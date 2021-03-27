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Политика27 марта 2021 4:00

Топ-10 цветных причесок танцора Пухляша

Заринчанин не боится красить волосы в яркие цвета и примерять на себя новые образы
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Скриншот клипа группы Little Big на песню UNO

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов еще до пика своей популярности активно вел свою страницу в инстаграме. И, судя по фото, что только не пережили волосы Пухляша: и челку на бок, и стрижку под ноль, и хвостики, и даже косички. Именитым звездам можно поучиться у нашего земляка, как экспериментировать со своей внешностью.

Глядя на фотографии Дмитрия, невольно завидуешь: ему идет все. Но больше даже берет зависть от того, что он вообще не боится стричь волосы, отращивать, красить в самые необычные цвета. Вы бы так смогли?

Скриншот instagram.com/dimakrasilove

Еще в 2015 году Дмитрий понял, что без бороды – никуда. Тогда он некоторое время ходил с натуральным цветом волос – темно-русым, но чуть позднее решился на кардинальные изменения и покрасил волосы в рыжий (да, и бороду тоже!). Кстати, неудивительно, что Пухляш выбрал именно такой цвет, ведь от него веет позитивом и зарядом энергии, а Дмитрий именно такой человек.

Также молодой человек пробовал становиться загадочным блондином и даже рискнул покраситься в розовый, но эти окрашивания надолго так и не прижились.

Скриншот instagram.com/dimakrasilove

Если говорить о прическах, то тут фантазия Красилова не имеет границ. Кажется, наш Пухляш перепробовал все. К примеру, очень часто встречаются фото с хвостиком.

Скриншот instagram.com/dimakrasilove

Но хвостиками Дмитрий не ограничивался – были и косички, и гофре, и ирокез, и модный зачес назад. Наконец, одно время Красилов и вовсе ходил лысым.

Скриншот instagram.com/dimakrasilove

В последнее время Пухляш с внешностью не экспериментирует и остается веселым рыжим парнем. Но даже если решит перекраситься, то цвет – не главное, важнее – оставаться собой.

Скриншот instagram.com/dimakrasilove

Напомним, Дмитрий Красилов стал известен после нашумевшего клипа группы Little Big на песню «UNO» для Евровидения-2020, в котором он станцевал. Уроженца алтайского города Заринска ласково называют Пухляшом за его пышные формы. Он стал настоящим любимчиком интернета не только в нашей стране, но и за её пределами – видеоролик с его участием собрал рекордное количество просмотров за всю историю международного музыкального конкурса.

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