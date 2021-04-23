«Неожиданное знакомство земляков»: Пухляш и Ирина Ортман встретились на вручении премии «Персона года»

Земляки немного потанцевали на камеру. Скриншот видеоистории instagram.com/dimakrasilove

И все-таки мир тесен! Вчера, 22 апреля, в инстаграме прославившегося на всю страну уроженца Заринска Дмитрия Красилова, известного всем как Пухляш, заметили другую не менее популярную персону из Алтайского края – певицу Ирину Ортман. Звезды встретились на вручении всероссийской премии «Персона года».

- Неожиданное знакомство земляков в столице. Помните эту девчонку, которая в свое время рассказывала всем про самого-самого-самого дорогого человека? Это же про меня. Ир, ты что-то знала? – пишет Пухляш в сториз. К слову, именно эта песня группы Тутси, в которой когда-то состояла Ортман, стала настоящим хитом.

В завершение неожиданного знакомства земляки немного потанцевали на камеру. В кадре успел засветиться и музыкант Пьер Нарцисс. По всей видимости, наш Пухляш уже успел познакомиться со многими знаменитостями российской эстрады.

Кстати, во время церемонии Ирина Ортман спела свою новую песню и показала зрителям клип на композицию «Самый лучший парень». Видеоролик отметили в номинации «Самое лучшее музыкальное видео про любовь».

- Спасибо, за ваши отзывы и комментарии. Много комплиментов было относительно моего образа, - поделилась певица с подписчиками на своей странице в инстаграме.

Напомним, Дмитрий Красилов – уроженец Заринска. Он обрел популярность после участия в клипе группы Little Big на песню Uno для конкурса «Евровидение-2020». А Ирина Ортман родилась не в нашем регионе, но провела здесь все детство и даже училась в Барнаульском музыкальном училище.

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