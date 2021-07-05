В Денисовой пещере на Алтае одновременно жили три вида людей

Раскопки в Денисовой пещере. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН.

В Денисовой пещере на Алтае одновременно обитали денисовцы, неандертальцы и люди современного типа. Они не сменяли друг друга, а успешно сосуществовали, происходил культурный и генетический обмен. К такому выводу пришел международный коллектив ученых, в который входят сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, пишет «Наука в Сибири».

Кто жил в пещере

Первыми обитателями Денисовой пещеры на Алтае были денисовцы. Они появились там примерно 300—250 тысяч лет назад. После это там стали жить неандертальцы. Это следует из результатов изучения ДНК их пещерных отложений. Об этом же говорят антропологические находки.

Михаил Шуньков, один из авторов статьи, заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии, предполагает, что скорее всего, они жили там вместе. В пользу этой версии свидетельствует находка останков девочки-гибрида, у которой мама была неандерталкой, а папа денисовцем.

– Это все говорит о том, что в определенные периоды оба вида благополучно сосуществовали в Денисовой пещере, — сказал ученый.

Уникальная находка

Впервые в Денисовой пещере нашли ДНК человека разумного, который появился в ней около 45 тысяч лет назад. Человек разумный начал обитать там, когда еще в пещере жили денисовцы и, вероятно, даже неандертальцы.

– Денисовцы, скорее всего, успешно и плодотворно сосуществовали с неандертальцами и, видимо, с Homo sapiens. — рассуждает Михаил Шуньков. – Они не замещали или притесняли друг друга, а шло генетическое взаимодействие и культурное взаимовлияние. Денисова пещера уникальна тем, что здесь можно изучать сложный процесс формирования современного человека. На определенных этапах гоминины сосуществовали, скрещивались и обменивались культурной информацией.

Всего проанализировали 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов: денисовцев, неандертальцев и человека разумного. Денисова пещера — единственное место, где все эти три популяции встречаются, подчеркнули ученые.

Исследования продолжаются

Эксперты отмечают, что пока до конца неясно, кто был носителями ранней культуры верхнего палеолита. Также неизвестно, когда в Денисовой пещере появились украшения из зубов животных, поделки из камня, бивня мамонта. По информации археологов, все эти культурные инновации формировались на местной основе и носителями этих традиций были денисовцы. Кончено же, через некоторое время свой вклад внесли и современные люди.

– Денисовцы, как и Homo sapiens, на наш взгляд обладали концептуальным мышлением и эстетическими воззрениями, – резюмировал ученый.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае собрали пакет документов для заявки на внесение Денисовой пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах. По его словам, пещера, так же как и любой другой археологический объект культурного наследия, находится в государственной собственности.

Ранее мы также писали о том, что археологи Горно-Алтайского государственного университета сообщили о первых результатах исследования средневекового поселения у села Купчегень. Ученые обнаружили там фрагменты керамических сосудов, кости животных и многое другое. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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