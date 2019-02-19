2019-02-19T11:06:34+03:00
Наука

Денисову пещеру внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Это сделает ее более популярной для туристов и интересной для ученых
Анна СЕМИНА
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Раскопки в Денисовой пещере (фото: Институт археологии и этнографии СО РАН)Раскопки в Денисовой пещере (фото: Институт археологии и этнографии СО РАН)
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В Алтайском крае собрали пакет документов для заявки на внесение Денисовой пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом накануне сообщил врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах. По его словам, пещера, так же как и любой другой археологический объект культурного наследия, находится в государственной собственности. Поэтому ответственность за него несет власть. Однако для того, чтобы объект попал под более серьезную охрану, его следует внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

- В этом году мы завершаем свою часть работы, и начинаем взаимодействовать с Министерством культуры России, - говорит Александр Урбах. - Все будет зависеть от того, как к нашему проекту отнесется министерство, и от того, насколько эффективно мы будем с ним работать, ведь предусматривается привлечение федеральных средств.

На данный момент в заветный список входят более 20 российских объектов. Среди них: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые горы Алтая, Западный Кавказ, центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, природный комплекс заповедника «Остров Врангеля». Как мы видим, ни одного археологического объекта в нем до сих пор нет, и Денисова пещера может стать первой.

- Почему Министерство культуры России и заинтересовано в этом проекте, настроено на оказание нам помощи: Денисова пещера станет первым археологическим объектом в Российской Федерации, вошедшим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надеюсь, что все пройдет по плану, в соответствии с которым этот статус может быть присвоен Денисовой пещере в 2022 году, - говорит Урбах.

Какие плюсы?

Чем же хорошим «грозит» включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО? Главная цель – в первую очередь, популяризировать и защитить объект. Правда, на данный момент пока еще сложно представить, как именно организация будет рекламировать Денисову пещеру, но эксперты уверены, что громкий статус сам по себе сыграет на интересе туристов.

Кроме того, Организация Объединенных наций берет на себя обеспечение приоритета в привлечении финансовых средств для поддержки объекта всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда всемирного наследия. Помимо того, международный охранный статус способствует разумному использованию археологического объекта культурного наследия и сохранению в неизменном виде флоры и фауны на прилегающей к нему территории. Не исключен и тот факт, что Денисова пещера станет еще интересней с научной точки зрения. А ведь там до сих пор есть над чем призадуматься.

Новые находки и открытия совершаются ежегодно и порой по несколько раз. Так, в недалеком 2013 году в пещере обнаружили останки нового вида первобытного человека – денисовца. А вот в прошлом археологи откопали фрагмент древней диадемы из кости мамонта. По словам ученых, она была сделана около 45–50 тысяч лет назад. Артефакт почти на 20 тысяч лет старше, чем похожие находки на крайнем Севере и Востоке Сибири.

А еще в этот же период там нашли предмет, похожий на карандаш. Предположительно он использовался для творчества. Он находился в слое отложений, возраст которых оценивается от 45 до 50 тысяч лет и характеризует начало верхнего палеолита. Такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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