Загадки Денисовой пещеры: Археологи нашли древнюю диадему

В знаменитой Денисовой пещере, где обнаружили останки нового вида первобытного человека – денисовца – археологи нашли фрагмент древней диадемы из кости мамонта. Как сообщают ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), она была сделана около 45–50 тысяч лет назад. Артефакт почти на 20 тыс. лет старше, чем похожие находки на крайнем Севере и Востоке Сибири.

Древняя культура

Это может быть еще одним доказательством, что денисовский человек намного опережал в своем развитии Homo sapiens. По мнению исследователей, диадема использовалась в повседневной жизни для поддержания волос. Об этом говорят потертости в определенных местах. На ней нет рисунков, что свидетельствует в пользу версии, что предмет не являлся культовым украшением.

– Это довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире. Находки диадем есть на палеолитических стоянках Восточно-Европейской равнины, но такой древней, как наша, больше нигде нет, – рассказал младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко.

Фрагмент диадемы в трех ракурсах. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН.

Кстати, найденный артефакт оказался довольно крупный. Судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для мужчины.

- По-видимому, мы имеем дело с признаками другой, более древней культуры, чем Homo sapiens, - заявляют ученые.

Исследователи надеются, что найденная диадема поможет определить размеры черепа древнего денисовца.

- Изогнутый предмет имеет тенденцию возвращать свою исходную форму с течением времени, так называемый эффект памяти формы, так что судить о размере головы древнего человека, который носил эту диадему, можно относительно условно, с оглядкой на законы физики, - рассказал Александр Федорченко.

Теория эволюции под сомнением

В 2010 году научный мир потрясло заявление археологов – открыт неизвестный ранее вид древнего человека! В пещере в Алтайском крае обнаружили фалангу пальца, структура ДНК которого имеет 385 отличий от нашего. Это притом, что с неандертальцами нас разделают порядка 200 пунктов. Ученые не знают, как выглядел алтайский человек, предположительно, денисовцы были темноволосыми, темноглазыми и смуглыми.

Есть мнение, что мозг человека из Денисовой пещеры развивался даже быстрее, чем у современного. Об этом говорит количество мутаций в генах, отвечающих за фронтальную зону мозга. Эти древние люди отличались мастерством. Что подтверждают находки в алтайской пещере. Одна из них - игла из кости крупного млекопитающего – бизона, лошади, марала, а может, и шерстистого носорога - длиной всего 7,6 сантиметра. Ее возраст составляет примерно 50 тыс. лет. Артефакт оказался почти на 10 тыс. лет старше предыдущей древнейшей иглы, которую нашли в Словении.

Другой артефакт из Денисовской пещеры – отполированный браслет из полупрозрачного зеленого камня (хлоритолит), поставил под сомнение теорию эволюции.

Тот самый браслет. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН.

Ученые предполагают, что дыру в камне просверлили... на станке! Причем по технологии, превосходящей ныне известные. И как такое было возможно в глубокой древности?

До этой находки предполагалась, что сверлить камень на станке, растачивать, шлифовать и полировать люди научились в эпоху мезолита, примерно 10 тыс. лет назад. Получается, что денисовский человек умел это делать на 30 тыс. лет раньше. Если это так, то теорию эволюции нужно пересматривать!

Еще одна уникальная находка - мраморное кольцо, технология создания которого разрушает все мыслимые постулаты. Денисовцы научились создавать такие вещи на 20 тыс. лет раньше современного человека!

Кольцо. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН.

Ветвь денисовского человека, как и неандертальца, оказалась тупиковой. Возможно, их выкосили болезни. Но наши уникальные пращуры не исчезли без следа. Вид современного человека homo sapiens в результате скрещивания позаимствовал у денисовца иммунитет против многих вирусных инфекций. Кстати, у современного человека около двух процентов генома совпадает с денисовским.

Справка «КП»

Денисова пещера находится в 4 км от села Черный Ануй. Высота над уровнем моря составляет 670 метров. Даже в нынешнем виде – довольно высоко. Это, кстати, одно из объяснений, почему эта пещера была всегда заселена.

Для археологии пещеру открыл в 1977 году Николай Оводов. При раскопках было обнаружено более 20 культурных слоев различных эпох, начиная с 300 тыс. лет назад, – большинство из них до сих пор не изучено.