Алтайские археологи рассказали о редких находках в средневековом поселении

Во время работ на поселении нашли следы хозяйственных ям, железную руду и многое другое. Фото: Горно-Алтайский государственный университет

Археологи Горно-Алтайского государственного университета сообщили о первых результатах исследования средневекового поселения у села Купчегень. Ученые обнаружили там фрагменты керамических сосудов, кости животных и многое другое.

Как сообщил старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Никита Константинов, древние предметы в местах размыва в глубокой ложбине на окраине села Купчегень нашли местные жители. Вскоре после этого археологи несколько раз выезжали на место. Датировка основного слоя памятника предварительно обозначена в пределах IX-XIII вв. н.э., отметили в пресс-службе Горно-Алтайского государственного университета.

В 2020 году спасательные раскопки пришлось отменить из-за пандемии, но ученые получили и проанализировали первичную информацию. В частности, они сняли план, собрали подъемный материал на разрушениях, изучили обнажение культурного слоя.

Находки археологов. Фото: Горно-Алтайский государственный университет

Во время работ на поселении нашли следы хозяйственных ям, железную руду, шлак, заготовки предметов и следы всех этапов производства железных изделий на этом месте. Также обнаружили различные фрагменты керамических сосудов, пряслиц (диск от веретена), сделанных из стенок сосудов, более тысячи фрагментов костей животных (кухонные отходы), стеклянную бусину. Кроме того, одна из уникальных находок – это фрагмент заготовки костяной колчанной петли. Подобные использовали для подвешивания колчана со стрелами к поясу в конце эпохи раннего средневековья.

– Исторически сложилось, что алтайская археология – курганная, а поселения исследованы крайне слабо. Поэтому трудно переоценить научную значимость изучения поселения. Надеемся, что в следующем полевом сезоне планируемые аварийные раскопки памятника состоятся и мы получим новые сведения о том, как в раннем средневековье жили люди на Алтае, а также спасем археологический памятник от разрушения, – сообщил Никита Константинов.

Находки археологов. Фото: Горно-Алтайский государственный университет

Напомним, ранее мы сообщали в Алтайском крае создали общественный фонд «Денисова пещера». Он должен разработать программу по популяризации природного и археологического памятника.

В состав общественного фонда вошли известные в крае ученые, представители бизнеса и органов власти. Если все пойдет по плану, то популярность «Денисовой пещеры» среди туристов должна вырасти, а это все приведет к экономическому росту близлежащих территорий, так как путь к природному памятнику пролегает через несколько районов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадки Денисовой пещеры: Археологи нашли древнюю диадему

Она была сделана из бивня мамонта около 45–50 тысяч лет назад (подробнее)