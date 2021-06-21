«Дочка разучилась говорить»: семьям пострадавших на батуте девочек предложили 2 млн рублей компенсации

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Состояние девочек, которые пострадали 30 мая во время ЧП на батуте в Барнауле, немного улучшилось. Кризис миновал, но о последствиях страшно даже задумываться – мама одной из малышек рассказала о состоянии дочки.

Страшные минуты

- Осенью мы собирались записаться на танцы, учили стишки, делали вместе поделки для детского сада, а сейчас она совсем не говорит, даже отдельных звуков не издает, нарушена моторика пальчиков. Мозг словно заблокирован, - рассказывает мама 4-летней Вики Марина.

Напомним, ЧП случилось 30 мая у барнаульского торгового центра «Район». Марина, ее отец, маленькая Вика и малыш, которому едва исполнилось 1,5 месяца пошли гулять. Вика попросилась на батут.

Вдруг аттракцион поднялся в воздух. Игравших там девочек выбросило на трамвайные рельсы. Вика упала в нескольких метрах от ехавшего трамвая. К счастью, машинист успел затормозить.

- Когда я подбежала, она была без сознания и едва дышала. В больницу везли уже на аппарате ИВЛ, - вспоминает Марина.

У маленькой Вики диагностировали ушиб легкового, открытую черепно-мозговую рану, перелом бедра. Почти неделю она провела на аппарате искусственной вентиляции легкого. Когда состояние улучшилось, ребенка прооперировали. Девочка пришла в себя в реанимации.

- Когда нас с мужем пустили, Вика увидела наши лица, и я поняла по ее глазкам, что она меня узнала, у нее участился пульс. Пока что она не говорит, не может попроситься в туалет или самостоятельно кушать, нарушена моторика, - рассказала мама девочки Марина.

В настоящее время девочка проходит обследования, ей назначены капли для восстановления мозга. Придет ли Вика в норму и сколько на это потребуется времени – никто не берется судить.

Хозяйка батута

Сейчас 51-летняя хозяйка батута находится под домашним арестом. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Вскоре после трагедии мы созванивались с женщиной. Тогда она говорила, что всячески готова помогать родителям пострадавших детей в лечении и в реабилитации.

- Если это моя вина, я понесу наказание... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься. Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались, - говорит женщина.

Сейчас она наняла известного адвоката Виктора Чумакова. Семьям уже сделали предложение - 2 млн рублей на две семьи.

- Так как у нас травмы посерьезнее, нам предложили чуть больше, чем второй семье. Сказали, что денег больше нет и не будет. Взамен мы должны подписать соглашение, что не имеем претензий. Мы пока думаем, так как не известно, сколько вообще понадобится денег на лечение и восстановление, - поделилась Марина.

Хозяйка батута придерживается версии, что налетел внезапный ветер, который перевернул аттракцион. Однако Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что 30 мая на метеостанции порывов ветра зафиксировано не было. Не видно сильных порывов и на видеозаписи с момента ЧП.

Тем не менее, следственный комитет региона назначил экспертизы.