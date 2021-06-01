В Барнауле владелицу батута, на котором пострадали дети, могут отправить в СИЗО

Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул" ВКонтакте

В Барнауле 51-летней владелице батута, на котором пострадали дети, предъявили обвинение по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас она задержана, следователи настаивают на заключении под стражу (СИЗО), в ближайшее время решение примет суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Официально ИП, которое организовало аттракцион, зарегистрировано на 30-летнего мужчину (его тоже задержали), фактически бизнесом руководила его мать на основании доверенности.

- Пока вопросы к женщине. Сейчас следователь работает, разбираемся, кто все-таки осуществлял деятельность, - сообщил заместитель руководителя регионального СУ СК Константин Мальцев.

Напомним, ЧП произошло 30 мая рядом с ТЦ «Район». Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали две девочки 3-х и 4-х лет, сейчас они в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое детей успели выпрыгнуть. Очевидцы пытались удержать батут, но не смогли.

А был ли ветер

Сейчас региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

- Мы назначили экспертизы, в том числе, состояния батута, правильности его использования, будет проверено соответствие документации. Дело передано в 4 отдел по расследованию особо важных дел, который специализируется на преступлениях против детей. О причинах говорить пока рано, это мог быть и порыв ветра, мы запросим данные у метеорологов, - рассказал заместитель руководителя регионального СУ СК Константин Мальцев.

Напомним, хозяйка батута уверяет, что налетел внезапный ветер, который и стал причиной опрокидывания.

- Был полный штиль и внезапно налетел сильный ветер. Не было никаких предупреждений, в плохую погоду мы никогда не работаем, а тут была полнейшая неожиданность, - рассказала хозяйка аттракциона Светлана.

Мы обратились в Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, но там сообщили, что 30 мая на метеостанции порывов ветра зафиксировано не было.

- Максимальная скорость ветра 30 мая составила 5,6 метров в секунду. Если порыв был локальный, то должны остаться и другие следы, например поломанные ветви деревьев. Кроме того, для образования мощного порыва ветра нужна более высокая температура воздуха, а у нас в тот день было до +23, - рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых.

Но некоторые горожане уверяют, что ветер все-таки был.

- Был именно порывами. Мы были на улице в это же время в том же районе. Ветер действительно налетел внезапно и так же резко закончился. У меня сын с велосипеда упал при порыве, - пишет Рима в группе «Инцидент Барнаул».

Кого еще могут привлечь

Региональный следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности. Ростехнадзор должен был контролировать организацию аттракциона. Не исключено, что привлечь могут должностное лицо, на которое была возложена эта обязанность. Но, как правило, такие дела ничем серьезным не заканчиваются.

Ответственность может грозить и 28-летней девушке-контролеру, которая произвела все манипуляции с запуском аттракциона. Ее действиям также дадут оценку, правда, если она не работала официально, не подписывала никаких должностных инструкций, привлечь ее может быть проблематично.

Мнения

- Работаю оператором на батуте уже несколько лет. Поверьте, я многое видела, но точно знаю, что если батут правильно эксплуатируется, такого не случится. Данный батут лежал на плитке без подложки (это можно увидеть по видео, когда его пытались развернуть люди), не был правильно привязан (должен быть привязан к бетонным блокам толстыми веревками). Если батут хорошо и правильно привязан, то он никак не сможет перевернуться (да, он может полететь немного вверх, но никак не подняться на несколько метров и перевернуться). Еще должно быть ограждение. Я, как оператор, не знаю весь перечень, возможно, этих нарушений больше, но сам факт того, что те правила, которые влияют на безопасность, выполнены не были, - считает жительница города Лера Еровикова.

- Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух, - считает директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец батута в Барнауле, на котором пострадали дети: «Я закрываю бизнес, а за девочек буду молиться»

По словам женщины, ЧП произошло из-за внезапно налетевшего ветра (подробнее)

Владельца батута, на котором пострадали дети в Барнауле, задержали в аэропорту Толмачево

Его опросили, вручили обязательство о явке к следователю и отпустили (подробнее)