Владелец батута в Барнауле, на котором пострадали дети: «Я закрываю бизнес, а за девочек буду молиться»

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Владелец батута, на котором пострадали дети в Барнауле, рассказала, что произошло. По словам женщины, налетел внезапный шквалистый ветер.

- Был полный штиль и внезапно налетел сильный ветер. Не было никаких предупреждений, в плохую погоду мы никогда не работаем, а тут была полнейшая неожиданность. Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать, - рассказала хозяйка аттракциона Светлана.

Напомним, ЧП произошло 30 мая рядом с ТЦ «Район». Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали двое детей. Еще двое успели выпрыгнуть. Очевидцы пытались удержать батут, но не смогли.

По словам женщины, контроллер — 28-летняя девушка с педагогическим образованием - сделала все возможное в этой ситуации, кинулась к батуту когда увидела, что его заворачивает, но удержать его она физически не могла.

- Она очень ответственная, ее саму пришлось откачивать после случившегося. Батут был привязан по всем правилам, он был в использовании месяца 2,5. Мы знаем, как его правильно крепить и эксплуатировать. Пишут, что веревки были протерты, что он взорвался — это неправда, - рассказала Светлана.

Женщина заявила, что готова помочь семьям пострадавших детей. Она передала свой номер родителям через их представителей, но пока с ней никто не связался.

- Я всячески готова помочь родителям в лечении и в реабилитации. Если это моя вина, я понесу наказание.... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься. Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались, - говорит женщина.

После случившегося региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По документам владельцем аттракциона является сын Светланы. Сегодня он прилетел из Краснодара и привез необходимые документы на батут, которые находились у него, его уже допросили.

- ИП зарегистрировано на него, но он не имеет к этому никакого отношения. Когда заключали договор на аренду площадки, я была в Казани. Оформлять документы нужно было срочно — желающих получить это место было много, поэтому я попросила сына оформить договор на себя. Потом, чтобы не заниматься переоформлением, мы сделали на меня генеральную доверенность, - рассказала предпринимательница.

Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, который должны были контролировать организацию аттракциона.

Как пояснил директор парка «Лесная сказка», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Писарев, за качеством установки батутов-одиночек никто не следит, так как владельцы не обязаны сообщать об их установке.

– В парках есть инженер по безопасности, который отвечает за качество, соблюдение всех правил на аттракционе. Естественно перед летним сезоном все аттракционы проходят испытания. Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух. Если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то про аттракционы-одиночки просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны, – прокомментировал Сергей Писарев.