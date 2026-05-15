РекламаПодписка
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
15 мая 2026 4:25

«Вот - я, а вот - труп»: после расправы над 15-летним подростком предполагаемый убийца записал шокирующее видео друзьямвидео

Видео распространяется в социальных сетях
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
На кадрах подозреваемый показывает себя, спящего собутыльника и убитого мальчика. Скриншот видео

Накануне всплыли новые подробности шокирующей трагедии в Алтайском крае: 22-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 15-летнего подростка, после расправы над мальчиком записал видео друзьям. С абсолютным спокойствием и пугающим равнодушием он показал на кадрах тело убитого ребенка.

Как рассказала «КП»-Барнаул» одна из читательниц нашего издания, видео распространили местные жители. Кому именно оно предназначалось, не уточняется. В так называемом видео-«кружочке» убийца в шапке сначала снимает себя, а затем переводит камеру на своего собутыльника. Напомним, что в рамках уголовного дела 40-летний хозяин дома проходит как свидетель.

«Вон друган мой спит, а вот я – получается», - включает фронтальную камеру мужчина и затем переводит смартфон в дальний угол дома.

В дверном проеме между туалетом и кухней в неестественной позе лежит окровавленный мальчик. Видно, что подросток уже не дышит…

«Вот труп лежит. Готовый», - с леденящим спокойствием, без капли сочувствия заявляет подозреваемый.

Также в распоряжении «Комсомолки» оказались видео, на которых хозяина дома жестоко избивают, предположительно, подростки. Судя по всему, несовершеннолетние решили отомстить за своего убитого друга.

Хозяин дома проходит по делу свидетелем. Скриншот видео

- Как ты пацана-то зарезал?- спрашивают за кадром.

- Да я его не резал, - отвечает мужчина.

- Ты нож дал этому…

- Да не давал я ему.

- Почему ты не остановил его?

- Я когда пытался уже тормознуть его, уже поздно было, когда я оттащил. Четыре ножевых было или сколько.

- А за что?

- Он там родителей (обозвал) сначала моих, потом Женькиных.

Судя по всему, в селе распространились слухи, по которым хозяин дома якобы мог спровоцировать убийцу на издевательства. Но такой информации от официальных органов не поступало.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля 2026 года, однако известно о ней стало лишь сейчас. В одном из сел Красногорского района в доме 40-летнего местного жителя 22-летний мужчина жестоко избил и зарезал подростка. В крови подростка эксперты обнаружили внушительную дозу алкоголя – как полагает следствие, несовершеннолетний распивал спиртное в компании взрослых знакомых и нецензурно высказался в адрес одного из мужчин. В ходе конфликта его 22-летний оппонент нанес ножевые ранения, от которых несовершеннолетний скончался. По данному факту Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону расследует уголовное дело. Предполагаемый убийца уже задержан и дал признательные показания.

Также стало известно, что дело было взято на контроль в федеральном ведомстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

