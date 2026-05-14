Подросток был хорошо знаком со своим предполагаемым убийцей Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Накануне соцсети взорвались новостью о жестокой расправе над 15-летним подростком в Красногорском районе Алтайского края. В апреле этого года двое местных жителей пригласили школьника в дом, где на протяжении нескольких часов невообразимым образом над ним издевались – на лице мальчика не осталось живого места, а его родные до сих пор якобы не могут добиться официальной информации о том, как идет следствие. Подробностями трагедии родные подростка поделились с «Комсомольской правдой»-Барнаул».

«Мам, я на пять минут…»

«В прошлом году на СВО погиб мой средний брат, затем за «ленточкой» пропал без вести отец, а Андрюша (имена изменены)… был самым младшеньким в нашей семье», - рассказывает «Комсомолке» брат жестоко убитого подростка Дмитрий.

В последнее время Андрюша проживал вместе с мамой. Старший брат Дмитрий работает в Горно-Алтайске, приезжает только по выходным или когда появляется свободное время, а когда его нет рядом – Андрюша в доме главный. Был главным… Мальчишка, несмотря на свой юный возраст, старался во всем помогать маме Оле. Не только дома, но и на ее работе – женщина трудится дояркой в одном из хозяйств.

Когда все домашние дела были выполнены, Андрей ходил на рыбалку и увлекался мототехникой, а вот с учебой немного не ладилось.

«Накануне трагедии, вечером 16 апреля, мама пришла с работы домой, а дома – никого, дров нет. Она позвонила Андрею, и он прибежал от своего друга Миши, принес дров и вновь ушел из дома, сказав: «Мам, я сейчас ненадолго, на пять минут». Мама уснула, так как ей вставать рано – в четыре утра она уже на ногах».

К пяти утра Ольга ушла на работу. Заходить в комнату к сыну не стала – ребенок в это время точно еще должен был сладко спать. Ольга закрыла дом и пошагала по улице, как вдруг ей навстречу выбежала знакомая: «Оля, там твой сын…».

Дом ужасов, в котором нашли тело мальчика, находился неподалеку. В частном доме, в котором проживал местный 40-летний житель, несмотря на раннее утро, уже была толпа. Мать растолкала окружающих и забежала внутрь – успела увидеть лишь ножку и ручку, а дальше ее не пустили.

То, что творилось внутри, было больше похоже на кровавую сцену из фильма ужасов – на лице мальчика не было и живого места. Сплошные раны на лице, ушках, щечках, даже губах. Глубокие порезы, оставленные ножом, говорили о том, что над ребенком жестоко издевались. Уже позднее эксперты установили, что смерть школьника была мучительной – на его теле насчитали 52 ножевых ранения, а держали его взаперти несколько часов.

«Мама потом так и сказала: «Я была уверена, что он спит дома…» - говорит брат мальчика.

Случайный свидетель

Никто не знает, как быстро бы удалось обнаружить тело мальчика, если бы не случайный свидетель. Как рассказали «Комсомолке» родные несовершеннолетнего, вечером 16 апреля Андрюша вместе со своим другом после прогулки проводили девочек по домам, а затем пошли домой и сами. По дороге они встретили двух взрослых – 22-летнего Евгения и 40-летнего Виталия. Первого Андрюша хорошо знал – он учился с его братом, который погиб во время исполнения своих воинских обязанностей, и частенько заходил в гости, общался с семьей и был вполне дружелюбным. Разве стал бы он ему вредить?

Предполагаемый убийца мальчика, по некоторым данным, может быть задержан. Фото: соцсети

Мужчины пригласили подростков на вечеринку в дом Виталия. Андрюша согласился, а его друг отказался и пошел домой. Это было около девяти вечера. Что происходило уже за закрытыми дверьми, известно лишь со слов предполагаемого убийцы и владельца дома:

«Сначала избили, потом достали нож. Ребенок попытался убежать, но они его поймали и продолжили издевательства… Изуродовано все лицо. После того, как они его убили, пытались замести следы - сожгли свою одежду, переоделись и хотели сбросить тело в реку, но помешал местный житель», - рассказали родственники подростка.

От дома, где жил Андрюша, до места преступления – около километра или 15 минут пешком. Дом с одной стороны – заброшенный, в других домах проживают пожилые люди, поэтому ни криков, ни плача ребенка за целую ночь никто так и не услышал. Может, кто-то и слышал, но не придал этому значения.

«Один из односельчан пришел в этот дом утром, около пяти часов, чтобы вроде как опохмелиться. Соседи знали, что там гулянки регулярно происходят. Он зашел в дом, увидел, что все крови, а те ему: «Помоги избавиться». Он такой: «Да-да, сейчас помогу». А сам по стеночке, по стеночке и убежал от них. По пути позвонил знакомому, а тот – знакомой, которая сорвалась с места и побежала к маме. А там уже и полиция…»

«Я смог подойти к гробу только с третьего раза»

Со слов родных, опознание так и не проводили – впервые изуродованного мальчика они увидели уже в гробу, когда его привезли на прощание.

На лице подростка не было живого места Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Я смог подойти к гробу только с третьего раза. Даже в комнату сначала зайти не смог. Когда мы открыли гроб, маму не подводили, решили дождаться скорую помощь, обкололи её успокоительным, и лишь тогда завели, - с ужасом вспоминает Дмитрий. – Глазки заклеены, рот заклеен, глаз как будто выпуклый. А если под воротничок, рубашку посмотреть – там еще страшнее».

На похороны ребенка, казалось, пришла вся деревня. Среди тех, кто решил поддержать семью и проводить мальчика в последний путь, были и родные Евгения – предполагаемого убийцы. Семье подростка даже перевели 100 тысяч рублей на похороны, но мать наотрез отказалась и велела переслать обратно.

Похоронили мальчика рядом с братом Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

По словам родным, до сих пор, спустя месяц после трагедии, они не получили ни единого официального документа с уведомлением о том, как идет следствие. От третьих лиц они узнали, якобы было возбуждено уголовное дело, а главный подозреваемый Евгений – будто бы находится под арестом. Что касается второго фигуранта – владельца дома Виталия, то он якобы вскоре был отпущен на свободу, как свидетель по делу. Чтобы избежать возможного самосуда со стороны односельчан, тот сбежал из села.

«Даже если так, какой он свидетель, если, как нам известно, он сам дал убийце в руки нож, это все произошло в его доме. Окровавленную одежду доставали из его печи. Он собирался помочь избавиться от тела. В конце концов, он видел, как над моим братом издевались несколько часов, и просто смотрел? Как так можно?!»

Что известно о предполагаемом убийце

По данным «Комсомольской правды»-Барнаул», 22-летний Евгений в настоящее время служит по контракту. В родное село он приехал в отпуск, и, со слов брата убитого мальчика, все свои выходные злоупотреблял спиртным.

«Я приезжал как-то на выходных, и он (Евгений) приперся к нам в дом с толпой малолетних девчонок. Я их выгнал, и он даже потом писал мне, извинялся за свое поведение. Сказал, что домой не стал их вести, потому что там у него – мама. Ходил, болтался по деревне. Я не знаю, честно, как он связался с моим братом, но мы давно его знаем».

«Комсомолка» нашла страницу Евгения в социальных сетях. С первого взгляда и не скажешь, что он может оказаться тем самым монстром, которого могут подозревать в столь зверской расправе над несовершеннолетним. Учился на сварщика в политехническом колледже Горно-Алтайска, встречался с симпатичной девушкой, постил фотографии с друзьями. В последний раз появлялся в сети 17 апреля в 12:41… Видимо, после – его задержали.

Андрюшу похоронили на местном кладбище рядом с братом, павшим на СВО. В заключении о смерти, которое есть в распоряжении «Комсомолки», говорится, что он погиб от гиповолемического шока (при быстрой потере крови), множественных травм кровеносного сосуда шеи, открытых ран шеи, нападения с применением режущего оружия и опьянения. Пил ли мальчик со своим предполагаемым убийцей добровольно или в него влили жидкость насильно – вероятно, предстоит выяснить следствию. К слову, на маму мальчика составили два протокола – за то, что ребёнок в позднее время находился на улице, и за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Остается главный вопрос в этой криминальной истории – за что? Мотивы тех, кто причастен к убийству, так и не известны.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону, однако на момент публикации получить комментарий не удалось.

