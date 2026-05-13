На Алтае двое мужчин жестоко расправились с 15-летним подростком

Задержан один из подозреваемых, второй проходит свидетелем

В Алтайском крае двое мужчин еще в апреле этого года расправились с 15-летним подростком, но известно об этом стало только сейчас. Близкие погибшего боятся, что один из причастных к убийству может уйти от ответственности.

Трагедия произошла в одном из сел Алтайского края в ночь на 17 апреля. Как сообщает ТГ-канал «112», вечером подросток пошел гулять с друзьями и встретил знакомых своей семьи — двух мужчин – одному из них 22 года, второму 40 лет. Первый пригласил парня в гости. По словам местных жителей, у него часто собирались подростки, он покупал им алкоголь.

В этот раз было также. Однако во время застолья между приятелями произошел конфликт, который перерос в драку: 15-летнего подростка сначала просто избивали, а потом начали резать ножом. Позже эксперты насчитают на его теле больше 50 ранений.

Несмотря на травмы, парнишка пытался сбежать, но его догнали и продолжили расправу. Над ним издевались, пока он не перестал подавать признаки жизни.

«После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду и собирались вывезти тело к реке. Всё сорвал местный житель, который зашёл в дом и увидел происходящее», - сообщает источник информации.

На место преступления вызвали полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Примечательно, что задержан только 22-летний подозреваемый. Второй проходит как свидетель, но он, опасаясь самосуда от односельчан, сбежал и сейчас скрывается у родственников.

Более того, как стало известно, в этой ситуации досталось и близким погибшего подростка: на его мать составили два протокола: за то, что ее сын ночью не был дома, и за то, что был в состоянии алкогольного опьянения.

