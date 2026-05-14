Обиделся на слова подростка? Стала известна причина расправы над несовершеннолетним на Алтае

Расследование дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае правоохранительные органы расследуют уголовное дело об убийстве подростка в Красногорском районе. Как сообщили в Военном следственном отделе СК России по Барнаульскому гарнизону, поводом для расправы стала ссора 22-летнего убийцы и 15-летнего мальчика.

По данным ведомства, 22-летний задержанный и 15-летний подросток проводили досуг с употреблением алкоголя. Как рассказал свидетель, в отношении близких родственников обвиняемого подросток якобы нелицеприятно высказался, что обидело мужчину. Тогда он решил отомстить мальчику и жестоко его убил.

«Подследственный, поняв тяжесть содеянного, самостоятельно сдался в полицию, дав признательные показания вместе со свидетелем. В настоящее время он задержан. Ввиду статуса задержанного расследование уголовного дела осуществляется военно-следственным подразделением. Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней», - отметили в следкоме.

На данный момент следственные действия продолжаются.

«Информация о несвоевременной реакции правоохранительных органов не соответствует действительности – подозреваемый задержан сразу после совершения преступления», - добавили следователи.

В следкоме уточнили, что некоторые раны мальчик получил в результате попыток закрыться от ударов ножом. Информацию о «пытках» в СК не подтвердили.

Также надзорные органы привлекли к ответственности маму мальчика, которая допустила бесконтрольное нахождение несовершеннолетнего в ночное время, да еще и в нетрезвом состоянии.

«Органами профилактики правоохранительной системы региона отмечается, что трагедия является предметом информационных спекуляций, основанных на бесконтрольном распространении слухов, вольной трактовке обстоятельств и характера травм, попытках использовать резонанс в общественно-политическом контексте», - подчеркнули в ведомстве.

