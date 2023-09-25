Алтайские онкологи рассказали, что такое полипы и чем они опасны

Важно вовремя проходить обследования Фото: Олег УКЛАДОВ

Полип – доброкачественная опухоль, которая со временем может превратиться в злокачественную. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы успеть предотвратить угрозу. Подробнее об этом рассказали медики из Алтайского онкодиспансера

Всего существует два основных типа полипов – неопухолевые и неопластические. Первые неопасны, а вот последние представляют большую угрозу и делятся на редкие зубчатые полипы и аденомы, это большинство полипов кишечника.

– Рак, который развивается из аденомы, называется аденокарциномой – это самый распространенный тип рака прямой кишки. По статистике, 20- 30% взрослых людей имеют какой-либо колоректальный полип, – отметили медики.

При этом, чем больше размер полипа, тем выше риск того, что она может стать злокачественным.

Точные причины появления подобных опухолей точно неизвестны. При этом риск образования полипов кишечника выше у людей в возрасте старше 50 лет, с воспалительными заболевания кишечника и при наличии подобного диагноза у родственников. Также негативно влияет курение и спиртное, ожирение, наследственность и плохо контролируемый диабет второго типа.

Медики отмечают, что в случае наличия одного или нескольких этих факторов нужно быть особенно внимательными.

В большинстве случаев сложно определить развитие полипа, потому что никаких специфичных симптомов нет или же они возникают на поздних стадиях.

– Обязательно нужно обратиться к врачу при кровотечении из прямой кишки, изменении цвета стула, при устойчивых изменениях в работе ЖКТ – запорах, диарее, тошноте, рвоте, болевых ощущениях, длительно некорректируемой лекарственными препаратами анемией.

Для того, чтобы вовремя обнаружить полип кишечника нужно проходит диспансеризацию, медики назначат анализы (кал на скрытую кровь).

Ранее подробно рассказывали о раке легкого. Он является одним из самых распространенных онкозаболеваний и входит в первую тройку наряду с раком молочной железы и толстой кишки. Каждый год в Алтайском крае регистрируют порядка полутора тысяч человек с этим диагнозом. Абсолютно доказано, что рак легкого развивается у курящих в несколько раз чаще, чем у некурящих, однако последние тоже не застрахованы.

Кроме того, мы рассказывали, что недавно алтайские врачи удалили из живота пациентки огромную кисту – шар диаметром 35 сантиметров Проблема была очень серьезной – женщину долго беспокоили тянущие боли внизу живота, возникали проблемы с приемом пищи и мочеиспусканием.

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