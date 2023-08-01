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1 августа 2023 9:41

Болезнь не из легких: хирург-онколог о том, как лечат рак легкого, и почему сейчас этот диагноз уже не является приговором

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого
Анна Усик
Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Фото: Алтайский онкологический диспансер

Рак легкого является одним из самых распространенных онкозаболеваний и входит в первую тройку наряду с раком молочной железы и толстой кишки. О том, как лечат рак легкого и как обстоят дела с ним в Алтайском крае во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказал Иван Дегтярев, заведующий торакальным отделением хирургии краевого онкоцентра «Надежда».

- Иван, расскажите, сколько случаев рака легкого регистрируют ежегодно в Алтайском крае?

- Каждый год в крае регистрируют порядка полутора тысяч человек с этим диагнозом. Мы опережаем страну по этим показателям примерно на четверть. Заболеваемость сохраняется на высоком уровне. В Сибири у нас самый высокий уровень заболеваемости.

Иван Дегтярев, заведующий торакальным отделением хирургии краевого онкоцентра «Надежда»

Иван Дегтярев, заведующий торакальным отделением хирургии краевого онкоцентра «Надежда»

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- С чем это связано?

- Тут много факторов на самом деле, и они разнообразны. Это и близость к Семипалатинску, ступени от ракет, курение. Так как мы сельскохозяйственный край – это зона риска из-за применения химикатов, пестицидов.

- В качестве одного из самых опасных факторов в развитии рака легких называют курение. То есть если человек не курит, то он точно не заболеет?

- Абсолютно доказано, что рак легкого развивается у курящих в несколько раз чаще, чем у некурящих. Но, к сожалению, некурящий человек не застрахован, потому что факторов, способствующих появлению и развитию рака легкого, более 20. Это и стресс, и неправильный образ жизни, и хронические заболевания, и неправильное питание, и городской образ жизни с его автомобильными выхлопами, и сельский образ жизни – с печноым отоплением. В нашем отделении действительно большая часть курящих. Во основном это мужчины возрастом 60+, но мог точно сказать, чтог рак молодеет. Все чаще встречаются пациенты моложе 30 лет.

- А что вы думаете об электронных сигаретах?

- Пока готовых исследований по этому поводу нет, но, несомненно, это фактор риска для развития рака легкого.

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Согласно вашим наблюдениями, что является наиболее опасным фактором?

- Нелеченые хронические болезни – бронхит и астма. Классический портрет пациента с раком легкого – это возраст старше шестидесяти, у него хронический бронхит и большой стаж курения.

- Говорят, что рак легкого - это один из самых неблагоприятных видов рака и что пациенты долго не живут. Это на самом деле так? Можно ли сказать, что рак легкого – это приговор?

- Конечно нет, рак легкого уже давно не приговор, но он до сих пор занимает первое место в структуре смертности от онкозаболеваний. И все же появились новые методы лечения, которые стали широко применять и выживаемость пациентов значительно улучшилась и продолжительность жизни увеличилась.

- Что это за методы?

- Сейчас в лечении онкологии пять методов лечения: операция, химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия - это когда в опухоли выявляются определенные мутации и мы воздействуем на них, и иммунотерапия – это самый новый метод лечения, который позволяет в значительной степени продлить жизнь.

- Как быстро развивается рак легких? Ну, допустим с 1 стадии сколько времени должно пройти до наступления 4-ой, если человек не лечится?

- Все по-разному. Есть опухоли, которые развиваются молниеносно, буквально за 3-4 месяца, а есть и по несколько лет.

- Как выявляют рак легких? Во время медосмотра или что-то начинает болеть?

- К сожалению, характерных симптомов для рака легкого нет, поэтому это заболевание зачастую очень долго скрывается за различными хроническими обструктивными заболеваниями. Симптомами могут быть отдышка, кашель.

- Всегда ли флюорография покажет опухоль?

- Нет, не всегда это самый точный метод. Но все же каждый год люди должны проходить этот вид исследования. Есть еще рентген – он более чувствителен, высокодозные и низкодозные КТ – еще чувствительнее, КТ с контрастированием еще более чувствительнее, ну и последнее - это позитронно-эмиссионная томография. В Алтайском крае ПЭТ имеется, но назначается по показаниям. Это дорогостоящее исследование и у нас есть квоты на него.

- Вам приходится удалять часть легкого. С каким объемом оставшегося органа человек сможет жить?

-Все пациенты проходят исследования на функциональные резервы и после этого мы можем понять, какой объем хирургического вмешательства пациент перенесет. Кто-то может перенести удаление всего легкого, а кто-то не сможет перенести даже удаление одного небольшого участка.

- Скажите, известны ли вам случаи чудесного исцеления?

- Чудес я не видел, но видел хорошую работу специалистов. При правильном подборе лечения, многие пациенты с 4-ой стадией рака живут более 10 лет. А про чудеса – это ошибки диагностики. Человеку могли поставить диагноз, которого у него не было. Такое часто встречалось лет 15-20 назад, сейчас такое случается реже.

- С какими мыслями идете в операционную? Думаете о пациенте или же о чем-то своем?

- В начале карьеры, особенно первые операции – это были бессонные ночи, волнение, настраивался на операцию. Сейчас это просто работа. Да, она ответственная, сложная, тяжелая, но это просто работа. Мыслей особо нет никаких. А к пациентам да, сочувствие испытываю, конечно. Я знакомлюсь с ними еще на консилиуме, когда их осматриваю, потом они поступают в больницу, и до операции мы общаемся, так что иду оперировать уже не чужого человека, а знакомого. И определенный эмоциональный фон присутствует, поэтому бывает и стресс, и выгорание у хирургов.

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний

Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Важен ли в лечении настрой пациента, его оптимизм?

- Это очень хороший вопрос, потому что здесь я могу сказать совершенно точно, что пациенты, настроенные оптимистично, не впадающие в уныние и депрессию, значительно легче переносят лечение. Человек настроился на хорошее и у него все идет хорошо. Пациенты, уходящие в расстройство и самобичевание, сгорают быстрее.

- Люди, заболевшие раком, часто задаются вопросом: «За что мне это?». У вас есть ответ на этот вопрос?

- Вы знаете, это все же фатализм немного. Я не знаю ответа на этот вопрос. Есть хорошая поговорка из это области: «Кому суждено сгореть, тот не утонет». Поэтому кто-то верит, кто-то ищет ответ, а я делаю свою работу, не задумываясь об этом.

- А есть люди, которые никогда не заболеют раком?

- Таких людей нет. Как говорил один известный человек: «Все люди умрут от рака, но не все до него доживут».

Беседовала Ольга Ведерникова

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