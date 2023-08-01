Болезнь не из легких: хирург-онколог о том, как лечат рак легкого, и почему сейчас этот диагноз уже не является приговором

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний Фото: Алтайский онкологический диспансер

Рак легкого является одним из самых распространенных онкозаболеваний и входит в первую тройку наряду с раком молочной железы и толстой кишки. О том, как лечат рак легкого и как обстоят дела с ним в Алтайском крае во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказал Иван Дегтярев, заведующий торакальным отделением хирургии краевого онкоцентра «Надежда».

- Иван, расскажите, сколько случаев рака легкого регистрируют ежегодно в Алтайском крае?

- Каждый год в крае регистрируют порядка полутора тысяч человек с этим диагнозом. Мы опережаем страну по этим показателям примерно на четверть. Заболеваемость сохраняется на высоком уровне. В Сибири у нас самый высокий уровень заболеваемости.

Иван Дегтярев, заведующий торакальным отделением хирургии краевого онкоцентра «Надежда» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- С чем это связано?

- Тут много факторов на самом деле, и они разнообразны. Это и близость к Семипалатинску, ступени от ракет, курение. Так как мы сельскохозяйственный край – это зона риска из-за применения химикатов, пестицидов.

- В качестве одного из самых опасных факторов в развитии рака легких называют курение. То есть если человек не курит, то он точно не заболеет?

- Абсолютно доказано, что рак легкого развивается у курящих в несколько раз чаще, чем у некурящих. Но, к сожалению, некурящий человек не застрахован, потому что факторов, способствующих появлению и развитию рака легкого, более 20. Это и стресс, и неправильный образ жизни, и хронические заболевания, и неправильное питание, и городской образ жизни с его автомобильными выхлопами, и сельский образ жизни – с печноым отоплением. В нашем отделении действительно большая часть курящих. Во основном это мужчины возрастом 60+, но мог точно сказать, чтог рак молодеет. Все чаще встречаются пациенты моложе 30 лет.

- А что вы думаете об электронных сигаретах?

- Пока готовых исследований по этому поводу нет, но, несомненно, это фактор риска для развития рака легкого.

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Согласно вашим наблюдениями, что является наиболее опасным фактором?

- Нелеченые хронические болезни – бронхит и астма. Классический портрет пациента с раком легкого – это возраст старше шестидесяти, у него хронический бронхит и большой стаж курения.

- Говорят, что рак легкого - это один из самых неблагоприятных видов рака и что пациенты долго не живут. Это на самом деле так? Можно ли сказать, что рак легкого – это приговор?

- Конечно нет, рак легкого уже давно не приговор, но он до сих пор занимает первое место в структуре смертности от онкозаболеваний. И все же появились новые методы лечения, которые стали широко применять и выживаемость пациентов значительно улучшилась и продолжительность жизни увеличилась.

- Что это за методы?

- Сейчас в лечении онкологии пять методов лечения: операция, химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия - это когда в опухоли выявляются определенные мутации и мы воздействуем на них, и иммунотерапия – это самый новый метод лечения, который позволяет в значительной степени продлить жизнь.

- Как быстро развивается рак легких? Ну, допустим с 1 стадии сколько времени должно пройти до наступления 4-ой, если человек не лечится?

- Все по-разному. Есть опухоли, которые развиваются молниеносно, буквально за 3-4 месяца, а есть и по несколько лет.

- Как выявляют рак легких? Во время медосмотра или что-то начинает болеть?

- К сожалению, характерных симптомов для рака легкого нет, поэтому это заболевание зачастую очень долго скрывается за различными хроническими обструктивными заболеваниями. Симптомами могут быть отдышка, кашель.

- Всегда ли флюорография покажет опухоль?

- Нет, не всегда это самый точный метод. Но все же каждый год люди должны проходить этот вид исследования. Есть еще рентген – он более чувствителен, высокодозные и низкодозные КТ – еще чувствительнее, КТ с контрастированием еще более чувствительнее, ну и последнее - это позитронно-эмиссионная томография. В Алтайском крае ПЭТ имеется, но назначается по показаниям. Это дорогостоящее исследование и у нас есть квоты на него.

- Вам приходится удалять часть легкого. С каким объемом оставшегося органа человек сможет жить?

-Все пациенты проходят исследования на функциональные резервы и после этого мы можем понять, какой объем хирургического вмешательства пациент перенесет. Кто-то может перенести удаление всего легкого, а кто-то не сможет перенести даже удаление одного небольшого участка.

- Скажите, известны ли вам случаи чудесного исцеления?

- Чудес я не видел, но видел хорошую работу специалистов. При правильном подборе лечения, многие пациенты с 4-ой стадией рака живут более 10 лет. А про чудеса – это ошибки диагностики. Человеку могли поставить диагноз, которого у него не было. Такое часто встречалось лет 15-20 назад, сейчас такое случается реже.

- С какими мыслями идете в операционную? Думаете о пациенте или же о чем-то своем?

- В начале карьеры, особенно первые операции – это были бессонные ночи, волнение, настраивался на операцию. Сейчас это просто работа. Да, она ответственная, сложная, тяжелая, но это просто работа. Мыслей особо нет никаких. А к пациентам да, сочувствие испытываю, конечно. Я знакомлюсь с ними еще на консилиуме, когда их осматриваю, потом они поступают в больницу, и до операции мы общаемся, так что иду оперировать уже не чужого человека, а знакомого. И определенный эмоциональный фон присутствует, поэтому бывает и стресс, и выгорание у хирургов.

Рак легких является одним из самых распространенных онкозаболеваний Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Важен ли в лечении настрой пациента, его оптимизм?

- Это очень хороший вопрос, потому что здесь я могу сказать совершенно точно, что пациенты, настроенные оптимистично, не впадающие в уныние и депрессию, значительно легче переносят лечение. Человек настроился на хорошее и у него все идет хорошо. Пациенты, уходящие в расстройство и самобичевание, сгорают быстрее.

- Люди, заболевшие раком, часто задаются вопросом: «За что мне это?». У вас есть ответ на этот вопрос?

- Вы знаете, это все же фатализм немного. Я не знаю ответа на этот вопрос. Есть хорошая поговорка из это области: «Кому суждено сгореть, тот не утонет». Поэтому кто-то верит, кто-то ищет ответ, а я делаю свою работу, не задумываясь об этом.

- А есть люди, которые никогда не заболеют раком?

- Таких людей нет. Как говорил один известный человек: «Все люди умрут от рака, но не все до него доживут».

Беседовала Ольга Ведерникова

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