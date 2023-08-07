Больше футбольного мяча. Алтайские врачи удалили огромную кисту из живота пациентки

Операция прошла успешно. Фото: ГБ №2 Бийска

Алтайские врачи удалили из живота пациентки огромную кисту – шар диаметром 35 сантиметров. Это больше, чем футбольный мяч! Операцию проводили в городской больнице №2 в Бийске.

На операционном столе бийских гинекологов оказалась жительница Горно-Алтайска. На протяжении долгого времени женщину беспокоили тянущие боли внизу живота, возникали проблемы с приемом пищи и мочеиспусканием. Оказалось, что причина - в кисте яичника, которая разрослась до шокирующих размеров.

- Мы удалили у пациентки образование в брюшной полости. Киста была огромная – как футбольный мяч. Операция прошла успешно. Пациентка идет на поправку, и скоро будем ее выписывать, - рассказала заведующая гинекологическим отделением ГБ №2 Ирина Дубинина.

Киста яичника – доброкачественное образование, наполненное жидким содержимым. Объем жидкости в кисте постепенно увеличивается, из-за чего она растет. Крупное образование может сдавливать близлежащие органы, приводить к серьезным осложнениям.

Почему женщина не обращалась за помощью раньше, неизвестно. Кисты таких размеров встречаются редко, но все же подобные случаи известны медицине. В 2018 году СМИ писали об аналогичной истории с британкой. Девушка считала, что ее живот растет, потому что она толстеет. Попытки уменьшить талию физическими нагрузками и правильным питанием не приводили к желаемому результату. На приеме врач даже заподозрил у нее беременность, но тесты были отрицательными. Истинная причина огромного живота стала известна только во время УЗИ. Хирурги вырезали кисту весом 26 кг.

Бийские гинекологи отмечают, что с такими проблемами сталкиваются пациенты, которые игнорируют медосмотры и не посещают профильного врача. Женщинам рекомендуется проходить УЗИ брюшной полости не менее раза в год и периодически наблюдаться у гинеколога.

– Призываем женщин не затягивать с лечением. Своевременное обращение за медицинской помощью ведет к минимальному оперативному вмешательству, - говорит Ирина Дубинина.

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