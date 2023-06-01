Барнаульские врачи удалили раковую опухоль за брюшиной у 6-месячной девочки

В год поступает 3-5 детей с нейробластомой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле врачи провели операцию 6-месячной девочке по удалению раковой опухоли, которая находилась за брюшиной. Об этом сообщается в ТГ-канале barnaul22official.

Образование размером 6 см обнаружили во время УЗИ. Врачи заподозрили нейробластому. Также нашли несколько образований в печени, похожих на метастазы. В Центре охраны материнства и детства девочке сделали компьютерную томографию. Диагноз нейробластома с метастазами в печень подтвердился. Новообразование удалил детский хирург Евгений Клейменов.

Сейчас ребенка продолжают лечить в онкологическом отделении. В центре на лечении находится еще один ребенок с нейробластомой и метастазами. Ему сделали два курса химиотерапии - и есть улучшения.

По словам врача Юрия Тена, в год поступает 3-5 детей с нейробластомой, врачи центра наблюдают их в течение пяти лет после лечения. Нейробластома может переходить в доброкачественную опухоль и часто исчезает сама.