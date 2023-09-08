Турист, застрявший с инсультом на Филиппинах, вернулся на родину

Виталий Павлов чувствует себя значительно лучше Фото: из личного архива героя(ев) публикации

23 февраля 2023 года Виталий Павлов приехал отдыхать на Филиппины. Обратные билеты в Барнаул были куплены на 12 мая, но 2 мая с Виталием случилась беда – сразил инсульт, и вернуться в Россию вовремя он не смог. Все лето Виталий провел в филиппинском госпитале, пребывание в котором обходилось ему в 50 тысяч рублей в сутки. На оплату счетов денег у Виталия не было, поэтому он задолжал больнице крупную сумму. Однако три недели назад мужчине все-таки удалось вернуться в Россию.

История Виталия претендует на то, чтобы стать поучительной, ведь отправляясь в чужую страну, он не оформил страховку. А стоило бы…

Долги растут

У Виталия парализовало половину тела, но на его счастье рядом оказался друг Дмитрий Перухин. Он-то и обнаружил товарища с признаками инсульта в номере отеля. Дмитрий вызвал «скорую», а также подписал документы на госпитализацию, тем самым бремя оплаты лечения легло и на него.

В мае состояние Виталия было плачевным. По словам Дмитрия, тогда его интеллект был на уровне 4-летнего ребенка. Парализованный мужчина нуждался в круглосуточном наблюдении, и врачам удалось привести его в стабильное состояние.

Его могли бы выписать, но по местным законам для выписки требовался попечитель, который сможет взять ответственность за его здоровье. В противном случае, госпиталь оставляет пациента у себя. При этом деньги у туриста на тот момент закончились совсем, а долг перед больницей рос в геометрической прогрессии.

Огласка

Чтобы собрать деньги на погашение счета за лечение, был объявлен сбор. О парализованном туристе рассказывали на федеральных каналах, алтайские СМИ тоже не прошли мимо. Однако особого эффекта это не дало. Деньги высылали, как правило, только знакомые и друзья Виталия. При этом у парализованного Виталия заканчивалась виза. Турист оказался заложником ситуации, а проблемы копились как снежный ком. Пожалуй, одной хорошей новостью было то, что госпиталь все же предоставили скидку больному, и оплата с 50 тысяч в сутки снизилась до 36. Хоть что-то…

При этом госпиталь предлагал решать ситуацию через консульство, но министерство иностранных дел РФ на Филиппинах не очень-то торопилось вызволять пациента из западни. По словам друга Виталия Дмитрия, он обращался лично к консулу, но поддержки не нашел…

«Больше нет ни копейки!»

Время шло, пребывание в больнице в течении 3-х месяцев давало о себе знать, ведь необходимый медицинский уход пациент получал и ему стало лучше. Его уже можно было выписывать, да только все уперлось в деньги. Как минимум миллион долга уже накопился и прощать такую сумму госпиталь не собирался.

Дмитрий снова дал клич о сборе средств, знакомые перевели кто сколько смог, и друг Виталия отправился в больницу решать вопрос окончательно.

- Я им сказал, вот столько-то денег есть, больше нет ни копейки. Они пошли на встречу и предложили подписать официальный документ, в котором указано, что мы теперь должники, при этом я должен был выступить как со-должник, ведь именно я подписывал документы на госпитализацию, - рассказал Дмитрий.

В итоге Виталия выписали из больницы с долговой распиской на остаток суммы. Посольство подвело друзей, пообещав помочь с продлением визы, но не выполнило обещание. Дмитрию пришлось оплатить крупный штраф, после чего друзья отправились домой. Перелет занял двое суток, Виталий все это время передвигался на инвалидной коляске. В Москве друг передал товарища дальнему родственнику. Все наконец-то закончилось и можно даже сказать, что благополучно.

Медицинская страховка

Сейчас Виталий чувствует себя лучше, но, конечно, ему требуется лечение. А госпиталь, по всей видимости, денег от него и от Дмитрия уже не дождется.

Попасть в такую ситуацию может каждый, кто, отправляясь в чужую страну не оформляет страховку.

Евгения Беспалова, директор туристического агентства «100 дорог» рассказала «Комсомолке» о том, как обезопасить себя в путешествии от подобных ситуаций.

- По закону, когда турист уезжает за границу, он обязан иметь медицинскую страховку. О ней даже могут спросить на границе, но многие страны игнорируют это, не проверяют и таких стран большинство, - объясняет Евгения.

Медицинская страховка нужна в любом случае. Ее стоимость колеблется от 1 – 1,5 евро в стуки. Цена зависит от суммы страхового покрытия и от рисков. Если человек возрастной, то у него двойной коэффициент, таким образом вместо 1 евро, придется отдать 2. Занятие спортом, беременность и прочие факторы могут увеличить стоимость страховки и к этому надо быть готовым.

Основной показатель – сумма страхового покрытия. Самый минимум – это 40 тысяч долларов или евро, но некоторые оформляют и расширенные страховки с большей суммой страхового покрытия на случай серьезной болезни.

Оформить страховку перед вылетом за границу можно практически в любой страховой компании, в туристическом агентстве, либо сделать это онлайн.

- Если говорить о пакетных турах, то страховка идет обязательно. Туроператоры не имеют права продавать тур без страховки, - подчеркивает директор «100 дорог».

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