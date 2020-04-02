Не планируйте поездок: алтайский путешественник застрял в Узбекистане

Барнаульский путешественник Роман Посторонний написал обращение к знакомым, в котором советует сидеть дома и не передвигаться даже в соседний город.

- Я отправился в очередное свое путешествие в Узбекистан, не особо обращая внимание на ситуацию с коронавирусом в мире. Тем более, что Узбекистан даже немного хвастался тем, что в стране нет случаев заражения, - рассказывает Роман «КП»- Барнаул».

За появление без маски - большой штраф

Границу барнаулец перешел12 марта.

- Свободно пускали, только тепловизором проверяли. В Ташкенте и в других городах все было как всегда, - вспоминает путешественник.

Маски, по его словам, стали появляться на лицах людей примерно с 16 -го марта, потом на Навруз (21 марта) отменили все концерты и гуляния, остановили метро, в Ташкенте и закрыли кафе и рестораны.

Фото: Роман Посторонний

-Мы с другом уехали из Ташкента за день до закрытия, когда только продуктовым фурам оставили право въезда, – рассказывает Роман. - Потом один за другим стали закрывать другие города. Сейчас все в изоляции по всей стране. Закрыто все, кроме аптек и продовольственных магазинов. Оказывается только срочная медицинская помощь, забудьте о визитах к парикмахеру или на массаж, тем паче в спортзал. За появление без маски на улице большой штраф. Вообще, выходить не желательно. Не больше двух человек и нарасстоянии друг от друга, быстро и не останавливаясь, к примеру в аптеку.

Транспорт под запретом

Транспорт, по словам путешественника, теперь не ходит не только между городами, но и внутри городов, в том числе личное авто.

- Можно увидеть только продовольственные фуры. Никакого сообщения между населенными пунктами нет, если нет специального пропуска, - Мы путешествовали с приятелем Рустамом из Нукуса. Думали, что не смотря на ограничения, сможем посмотреть красивые города в Ферганской долине. Но петля карантина потихоньку затянулась и заключила нас в городе Намангане, из которого теперь не выбраться не только в Россию, но и в Ташкент.

В четырех стенах

-Слава Аллаху, нас приютил сват Рустама, живём у него, но никуда не ходим. В четырех стенах, на которые уже лезть охота, - эмоционально рассказывает попавший в ловушку путешественник.

Отмечает нюанс: власти всегда подают информацию в очень мягкой форме.

- Вероятно что бы не возникал ажиотаж, - предполагает Роман. - Перед остановкой метро и междугородних поездов говорили: временно, для дезинфекции. Останавливают движение - временно. Это значит что - да, временно, но надолго по факту, не на два дня, не на три. Каждая следующая мера ужесточает режим.

Фото: Роман Посторонний

«Сидите, где сидите»

-Консульство наше со мной поговорило по телефону после того, как я им письмо написал о себе, – рассказывает Посторонний. - Смысл разговора свелся к одному тезису: сидите, где сидите.

В целом ситуация в Узбекистане спокойная, правительство ситуацию с правопорядком контролирует. Число заболевших растет и пока динамика не утешительная. Город Наманган обрабатывают, брызгают с машин. В Ташкенте используются для этих целей пожарные машины и машины для разгона демонстраций. В укромных местах из ручных разбрызгивателей. На входах на базары дежурят с тепловизорами. На входах в магазины и рынки ещё всем брызжут на руки антисептик. Цены на продукты , по словам барнаульца, в Узбекистане выросли.

-Не критично, но значительно. Был небольшой ажиотаж, но быстро спал, сейчас рынки работают почти в штатном режиме, не считая мер предосторожности, - отмечает он.

-К чему я это все пишу, - резюмирует Роман. - К тому, что почти не сомневаюсь, что России или Беларуси предстоит пройти все те же шаги. Так что, я бы сейчас не планировал вообще никаких поездок даже внутри страны, даже в соседний город. Можно крепко встрять. Не обольщайтесь, что ограничения, которые ввели сегодня, завтра уже отменят. Логика пандемии безжалостна: волна будет нарастать и нарастать, пока не достигнет пика. И меры карантинные будут строже и строже, до полной изоляции. Я не буду никого призывать подумать об общественном благе и оставаться дома. Для нормальных людей это и так очевидно и многократно уже прозвучало из разных уст, из СМИ и блогов. Я просто предлагаю прикинуть хотя бы на уровне логистических неприятностей. Я вот просто не представляю, что бы я делал, если здесь не остановился бы у родственников Рустама, честь и хвала этим добрейшим людям! Гостиницы очень дорогие, и не факт, что вселили бы еще.

Фото: Роман Посторонний

Ещё неприятный момент. По крайней мере, здесь в долине по СМИ «навздрючили» население, что бы смотрели за не местными. Нас с Рустамом, который тоже на местного не похож, постоянно встречают подозрительным взглядом, а пару раз прохожие реально докапывались кто мы такие и откуда.

Поэтому, друзья и все кто это почитает, ещё раз: я бы не планировал сейчас никаких поездок внутри России, даже в соседний город, - настоятельно советует путешественник. - Поверьте, пережить карантин в своем уютном доме, с компом с хорошим интернетом, магазином за углом и аптекой в шаговой доступности... Мне об этом осталось только мечтать. И продлится это ещё долго.