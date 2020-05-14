Застряли как Саид в песке. Жители Алтая не могут выбраться из Узбекистана из-за пандемии

Несколько сотен россиян во время пандемии оказались заложниками карантина и уже два месяца не могут выбраться на родину из Узбекистана. Среди них несколько жителей Алтайского края. Все они оказались в ловушке, как Саид в песке из «Белого солнца пустыни».

Помощь не светит?

- Сибиряков в группе, которую я создал, 26 человек, но фактически, думаю, намного больше, просто не все знают про нее. С Алтая в группе – шестеро. Люди постоянно добавляются, - рассказывает барнаулец Роман Посторонний. - Информации для нас обнадеживающей как не было, так и нет. У тех немногих, у которых был обратный билет на самолет, ещё есть возможность получить некую материальную помощь (и то далеко не всем удается). У большинства же, которые приехали по делам или в гости, обратных билетов нет, и помощь нам вообще никакая не светит…

Выживают, как могут

По словам барнаульца, застрявшего в Узбекистане, выживают они как могут.

- Кто-то поехал на неделю, а уже третий месяц здесь, - рассказывает путешественник. - Я сам пообносился - ботинки просят каши, рюкзак зашивал несколько раз, хорошо, что, наконец, открылись магазины и можно купить какие-то вещи. И то я пока воздерживаюсь - берегу деньги. Мне помогают добрые люди. Причем у меня ситуация не самая плохая. Есть бедолаги, которые уже ночевали в подъездах, те которые остались совсем уже без копейки. Я знаю, что у некоторых нет денег на обратный билет, который стоит от 200 до 400 евро. Это люди совсем не те туристы, которые в разгар пандемии решили съездить на курорт. Они здесь застряли не на отдыхе по сниженным ценам на горящие туры. Кто-то по работе поехал, кто-то к родственникам.

Несколько женщин, по словам Постороннего, жили в хостеле за восемьсот рублей в сутки, но после очередного решения властей хостелы закрыли и женщин попросили на улицу.

«Помощи никакой. Люди без обратных билетов не получают и вряд ли ее получат, - пишет Роман на своей страничке в соцсетях. - Личные обращения в консульство, в МИД, своим губернаторам ничего не дают. Составили несколько коллективных обращений, в том числе к полномочным представителям президента в округах. Кстати, в составлении этих обращений нам помогают люди, которым повезло больше, которые смогли улететь, спасибо им огромное. С МИДом же держит непосредственную связь наша активистка Фатима Арифджанова. Ей говорят, что по сведениям из посольства все, кто хотел улететь улетели, а кто не хотел – остались.

Вот. А мужики-то и не знали, - грустно иронизирует Посторонний. - Пока эти ребята играют в русскую народную забаву перевода стрелок, люди теряют остатки терпения и сил».

Несколько женщин, по словам Постороннего, жили в хостеле за восемьсот рублей в суткиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Хотела навестить могилки родителей…

- Я приехала 16 марта, в Узбекистан в гости, у меня тут похоронены родители, хотела сходить на кладбище, - рассказывает Лола Болтаева из Бийска. - К несчастью, попала под карантин, уже два месяца бьюсь, звоню и пишу, но, увы, тишина. В посольстве толком ничего не объясняют, даже в материальной помощи отказали, осталась без денег, хорошо, знакомая помогает. Писала президенту России, президенту Узбекистана, губернатору Алтайского края, везде отправляли в МИД. У меня давление, от переживаний было плохо, пришлось вызывать скорую, когда же закончится все это, неужели мы сибиряки никому не нужны? – горестно спрашивает бийчанка.

Дома остался ребенок-инвалид

- Я прибыла в Узбекистан со своим женихом перед свадьбой познакомиться с его родителям, - рассказывает жительница Барнаула Кристина Колпакова. - В России у меня остался ребёнок- инвалид. По состоянию его здоровья и по рекомендации врачей не было возможности взять его с собой, и мы приняли решение оставить его с моими родителями.

На 10 апреля, по словам Кристины, у них с женихом был обратный билет, но границы к этому времени уже были закрыты. Потом им пообещали отправку чартерным рейсом 29 апреля, но даже на него не пригласили. От того, что она не видит сына, которому плохо без матери, женщина приходит в отчаяние.

Пойду пешком

- Если честно, то у меня давно уже нет надежды, что чиновники что-то смогут организовать, - подытожил Роман Посторонний. – Но мне проще. Уже тепло, достану палатку и дойду пешком до Сырдарьи. Там мне подсказали хорошее местечко, где хорошо ловится рыба. Я смогу протянуть так хоть до зимы. Может, к зиме, глядишь, границы откроют...

«Беда, что не все могут, как я, - написал Роман. - Вон женщина одна из наших должна на днях рожать... Впрочем, родить россиянина не на родине, а в другой стране, потому что родина не захотела видеть ни этого новорожденного, ни его мать... Это тоже символично в нашей ситуации».