Ошибка пилотирования? Стали известны первые результаты расследования крушения вертолета Ми-8 на Алтае

В результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Фото: пресс-службы управления ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

Возможной причиной крушения вертолета Ми-8 на Алтае называют ошибку пилотирования. Появились первые результаты расследования катастрофы, в результате которой погибли шесть человек.

Напомним, ЧП случилось 27 июля в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при посадке. Вертолет Ми-8 компании «АлтайАвиа» уже почти приземлился, но неожиданно резко задел хвостовой частью столб электропередач, упал и загорелся. На борту в момент крушения было 13 туристов из разных регионов и три члена экипажа. На месте происшествия сразу погибли четверо, а 10 человек получили травмы различной степени тяжести. В последующем в ожоговом центре скончались еще две туристки. Таким образом, число жертв авиакатастрофы увеличилось до шести.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации). По предварительным данным, вертолет во время касания земли хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и, потеряв контроль, опрокинулся на правый бок. Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», в качестве приоритетной версии причины крушения Межгосударственный авиационный комитет рассматривает ошибку пилотирования. По данным источника, на днях в «АлтайАвиа» отстранили от полетов 18 из 23 пилотов.

– Как пояснил источник, это было сделано по предписанию Госавианадзора. По его словам, надзорный орган выявил в деятельности «АлтайАвиа» почти 40 нарушений федеральных авиаправил в ходе внеплановой проверки после катастрофы Ми-8 перевозчика 27 июля на Алтае, – пишет «Авиаторщина».

Сообщается, что авиакомпания якобы «допустила к рейсам 18 пилотов, которые не прошли в полном объеме периодическую теоретическую подготовку по выполнению нормальных процедур при полетах и действии в аварийных ситуациях». Они вернутся к полетам, как только пройдут полный курс.

Помимо этого, от выполнения самостоятельных работ были отстранены якобы 9 из 19 авиатехников. По данным телеграм-канала, они тоже не в полном объеме прошли периодическую подготовку и стажировку. А также Госавианадзор приостановил эксплуатацию двух вертолетов авикомпании из-за выявленных нарушений.

– Вертолеты компании не проходили должного ТО, пилоты не практиковались, а в бортовых журналах нарушения удалялись корректором-замазкой. Как сообщает источник, по результатам проверки эксперты выявили целый ряд грубых нарушений. Так, пилоты компании проводили гораздо меньше тренировочных полётов, чем того требуют правила: у второго пилота одной из машин было лишь два тренировочных полёта вместо пяти, - сообщает Shot.

Официальных комментариев по ходу расследования СК еще не давал.

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