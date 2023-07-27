«В упавшем судне была беременная»: об этом рассказывают пострадавшие в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай 27 июля 2023

Судьба беременной пострадавшей пока неизвестна

По информации источников «КП» на сгоревшем вертолете была беременная женщина.

Возможно, одной из пострадавших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай 27 июля 2023 была беременная женщина.

- Один из пострадавших, привезенных в больницу, сказал об этом, но больше мы ничего не знаем, - рассказали « Комсомолке» в «Скорой медицинской помощи» Усть-Коксы.

Как рассказала фельдшер скорой помощи Наталья Ошлокова, в данный момент троих тяжелых больных доставили в реанимационное отделение Горно-Алтайской больницы, еще троих на самолётах санавиации должны доставить в Ожоговый центр Барнаула.

- Должны были доставить в Ожоговый еще двух больных, но они отказались от госпитализации и решили вернуться натур базу «Асонов ключ» в окрестности села Теректа.

Как нам сообщили в алтайском Минздраве, барнаульские больницы готовы принять пострадавших во время крушения вертолета в республике.

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