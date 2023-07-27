«Люди выползали и звали на помощь»: очевидец рассказал о втором вертолете, из-за которого сгоревший МИ-8 не смог правильно сесть

Вертолет сгорел дотла. Фото: ГУ МЧС РФ

Около трех часов дня туристический вертолет, на борту которого было 16 человек (включая трех членов экипажа) заходил на посадку в селе Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики Алтай. В селе на левом берегу реки Катунь и к вертолетам, и к туристам давно привыкли - отсюда начинается большинство туров на гору Белуха (по поверью рядом с ней открывается вход в Шамбалу). Вертолеты же завозили сюда туристов на обед на одной из многочисленных турбаз. Но в этот раз что-то пошло не так. Один из жителей села Владимир К. рассказывает, что в этот момент был на работе на одной из турбаз, в этот момент как раз убирал скошенную траву. И сначала не придал значения подлетающему к земле вертолету. Отметил только про себя, что место для посадки пилот выбрал непривычное.

- Они обычно немного в стороне садятся. Но там уже был вертолет, вероятно эти не по времени прилетели, опоздали или что-то такое. Так что садились в стороне немного. Я не помню уже почему засмотрелся, только как раз увидел, как он хвостом по столбу мазанул, потом – только пыль. Мы с другими мужчинами туда побежали, кто поближе был – тоже кинулись. Вертолет загорелся со стороны хвоста, перевернулся, дверь сверху оказалась. Через нее люди начали выбираться. Мужчина сначала был (видимо пилот – прим. редакции), потом другие. Стояли на стенке и помогали другим. Две женщины пошли в сторону куда-то, я так понял, им на турбазе помогли потом. А кто был более обожженный рядом с вертолетом лежаки, их уже потом врачи смотрели. Кричали сильно, звали на помощь, - говорит Владимир. И добавляет: не было у нас такого раньше.

В вертолете Ми-8, на котором и летали на экскурсию туристы, лавки установлены по обе стороны. Максимальная вместимость – 19 человек, было на борту 13 туристов. Вероятно, все сидели поближе к выходу, не было необходимости забиваться в хвост. Видимо, не спаслись те, кто сидели с правого борта вдалеке (именно на него упал вертолет). Они испытали воздействие высоких температур до того, как выбрались.

Как рассказал опытный бортмеханик, случиться такое ЧП могло из-за ошибки пилота. Он слишком медлил с посадкой, поднял пыль, между вертолетом и землей образовался вихрь, который закружил машину и лишил экипаж управления. Загорелся вертолет из-за топлива. Как отмечают эксперты, причиной аварии могло послужить неверно выбранное место посадки, попадание в пылевой вихрь из-за ошибки пилота.

По последим данным МЧС погибли четыре человека. Сначала речь шла о шести, но, вероятно, сначала погибшими могли посчитать людей, которые ушли за помощью. Остальные в больнице. Известно, что одному человеку медицинская помощь не понадобилась. Вероятнее всего речь идет о пилоте Вячеславе Демихове. Он – довольно опытный пилот, работал при тушении лесных пожаров.

Сейчас пострадавшим в больнице оказывают помощь. Следователи разбираются в причинах аварии и дадут свое заключение.