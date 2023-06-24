В тушении пожара участвуют больше 300 человек Фото: Анна Перевощикова

Накануне стало известно о локализации крупнейшего с 1997 года лесного пожара в Алтайском крае, который произошел в Егорьевском районе. С начала июня огонь дважды приближался к населенным пунктам, создавая реальную угрозу местным жителям, но совместными силами разных структур его удавалось отбивать. Корреспондент «Комсомолки» отправилась в район, чтобы увидеть, как идет борьба с пламенем.

Красное зарево

Подъезжаем к поселку Перешеечный в Егорьевском районе. На сегодняшний день здесь проживает меньше тысячи человек. Красивый лес, озеро, незыблемая и нетронутая человеком природа – тихое место для неторопливой счастливой жизни. Но недавно мирная жизнь поселка оказалась под угрозой…

Перешеечный Фото: Анна Перевощикова

- 19 июня над лесом заметили дым, на второй день полыхало красное зарево. Выходили на улицу, садились на лавочку и ждали. Страшно, конечно. На заправке даже бензин кончался. Паниковать – не паниковали, но документы, конечно, положили поближе. Дождя у нас этим летом не было ни разу, - рассказала одна из местных жительниц.

Рядом с местным лесничеством вижу небольшой магазин «Лесовичок». Продавщица Галина родилась в этом поселке и прожила здесь всю жизнь, но ни разу не помнит такого сильного пожара.

- У нас такое в первый раз. В 1997 году был, конечно, но не возле нашего поселка. Дышать нечем, видимости ноль, летали хлопья черные – видимо, от горящей коры. Потом пришли СМС-ки о том, что собираемся у местного клуба. Там стояли автобусы, готовились нас эвакуировать. Вынесли стульчики, сидели ждали, но потом ситуация стабилизировалась и нас отпустили по домам. Страшно, конечно. Даже не за себя, а за маму – она у меня инвалид, куда её везти на коляске? - вспоминает Галина.

Системообразующим предприятием в поселке является лесничество ООО «Лебяжье-Лес», здесь работает большинство местных жителей. Возле здания сейчас ажиотаж – разные машины, куча людей: кто внутри, кто на крыльце, кто возле машин. Мужики громко переговариваются, из здания доносятся звуки рации:

- Так, чтобы дальше не пошло. Проверяй там, мы отбойную полосу делать будем. Может, там удастся еще спасти мелочевку, проверяй опашку, - говорит мужчина.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

На стене огромная карта лесничества, на столе – ручки, исписанные листы и снова карты, но поменьше и все исчерченные. Так из штаба следят за оперативной обстановкой по пожару и отслеживают ситуацию в разных секторах леса.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Сон по полтора часа

Встретить меня вышла заместитель директора по лесохозяйственной деятельности «Лебяжье-Лес» Евгения Бобровская. Видно, что уставшая и давно не спала, но держится изо всех сил, потому что знает, что на ней большая ответственность.

- Возгорание обнаружили во второй половине дня. Причем интенсивность горения была настолько высокой, что над лесом поднялся высокий и плотный столб дыма. Это редкость, потому что обычно дым появляется таким рассеянным туманом постепенно. Уже в течение 10 минут после обнаружения пожара все АРС-ы (пожарные машины, прим. ред.) выехали, на месте мы обнаружили, что пожар уже распространился на довольно большой площади. За два часа площадь увеличилась до 150 гектаров, переходил в верховой. Вообще пожар «гулял», как хотел: сначала на запад, потом на северо-запад, потом на север. Была серьезная опасность для людей, ситуацию усложнял ветер, - говорит Евгения.

Контролировать ситуацию помогает вертолет. Из-за большой плотности дыма с наблюдательных вышек не видно, в какую сторону направляется огонь, а в ситуации, когда в лесу так много людей, существовала реальная угроза жизни. Именно мониторинг с воздуха помогал отводить пожарных от языков пламени.

- Огонь может окружить человека, и тот может даже не догадываться, что попал в петлю и «мешок» уже захлопнулся, - добавила собеседница.

Командир воздушного судна Robinson R-66 предприятия «АлтайАвиа» Вячеслав Демихов рассказал «Комсомолке», что был вызван сюда из Республики Алтай. В день он вылетает по два раза – утром и вечером. В условиях сильного ветра и сильного верхового пожара работать было крайне тяжело и опасно, поэтому летать приходилось по кромке леса. Кстати, именно на основании воздушного мониторинга мы получаем официальные данные о площади пожара.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

- Облет сделали, посмотреть обстановку и скоординировали, куда посылать рабочих. Мы обрисовываем границы горящего участка, - отметил Вячеслав Демихов.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Здесь в штабе все ведомства в шаге друг от друга: большую часть сил и средств направил холдинг «Алтайлес» - арендатор данного лесного участка, с ними бок о бок работают силы Минприроды Алтайского края, ГУ МЧС, управления ГО ЧС и ПБ, а также недавно прибывшие пожарные из Ханты-Мансийского автономного округа. Общаются между собой только по рации, так как мобильная связь в такой ситуации не эффективна – абсолютно все люди, раскиданные по разным секторам, должны быть в курсе обстановки.

Помимо привычных пожарных машин помогает и самолет-амфибия Б-200. Судно «заправляется» в озере Горьком и за один заход сбрасывает 14 тонн воды. В этот момент в лесу не должно быть людей и машин, поэтому задача координаторов – отвести людей на безопасное расстояние от сброса. Многие думают, что одного самолета при таком пожаре недостаточно, но в лесничестве успокоили: даже такая возможность – большая удача.

- Таких самолетов не так много в России, а горит лес не только у нас. К тому же, самолет не способен потушить верховой пожар. Он может лишь сбить пламя, а дотушивают огонь уже внизу силами пожарных, - говорит Евгения Бобровская.

Вся работа, сконцентрированная в этом районе – огромный труд. Людям приходится работать сутками, еще сутки – отдых. И то не все рвутся домой – говорят, что не могут себе позволить уехать, пока лес и люди в опасности. Всем хочется отдохнуть со спокойной душой, зная, что угроза миновала.

- По полтора часа спал, но природная сила помогает, - смеется один из мужчин у лесничества.

Штата и техники здесь тоже хватает. При пожаре такого масштаба в любом случае хотелось бы видеть больше специалистов, но даже если сюда пригонят тысячи пожарных, которые не умеют ориентироваться в лесу, они могут оказаться в огненной ловушке.

- Если говорить о нормативах, которые определены государством, то у нас кратно больше техники и людей, чем нужно, - говорит спикер.

Вывезли семьи

Водитель на вывозке леса Евгений Пилюк работает на своем лесовозе с первого дня пожара. Семью на время перевез в Рубцовск, так как переживает за их здоровье – днем дымка еле видна, а по вечерам ветер утихает и дым опускается.

Евгений Пилюк Фото: Анна Перевощикова

- Первые дни было тяжело, сейчас проще. Я занимаюсь горюче-смазочными материалами и доставкой еды. Дышать невозможно, работать приходится до трех-четырех утра. Как ориентируюсь в лесу? Рация не замолкает. Вчера вот развозил еду, передали по рации, что в одном направлении идет огонь – поехал в объезд, а обратно поехал уже напрямую, так как самолет пролетел и сбросил воду, - пояснил Евгений Пилюк.

По состоянию на 23 июня в ликвидации пожара было задействовано около 300 человек и больше 100 единиц техники. Кто-то работает на подвозе воды, другие – заправляют машины, третьи – развозят еду, четвертые – разведают места, где горит лес, пятые - координируют работу. Все рабочие – единый организм, который трудится с одним врагом – пламенем, уничтожающим все на своем пути. Причем если мужчины ведут борьбу на линии соприкосновения с огнем, то женщины – в тылу.

Доставка еды Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

- Женщины помогают решать много организационных вопросов: развезти еду, найти запасные части для техники. У них много тяжелых и ответственных задач. К примеру, Евгения Бобровская тоже не спит и следит, кто в каком квартале находится, перекидывает людей. Не каждый возьмет на себя такую ответственность: ведь нужно сделать так, чтобы люди не попали в ловушку. Герои – не только те, кто борется с огнем, но и кто обеспечивает наш тыл, - подчеркнул директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес» Валерий Савин.

Корреспонденту «Комсомолки» тоже удалось запечатлеть, как быстро пламя «пожирает» траву и деревья. В одной стороне догорает срубленный ствол дерева, в другой – горит трава и понемногу переходит на еще совсем маленькие сосенки. Температура, как в самой настоящей бане, глаза слезятся, руки за секунду становятся сухими, телефон от температуры накаляется, постоял в этом дыму пять минут - и голова начинает раскалываться от угарного газа. В таких случаях пожарных помогают респираторы – их здесь в достатке.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Вижу мужчину, который заправляет ранец с водой. Только представьте, каждому из таких пожарных приходится носить на себе по 20 литров воды.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

- Я из Барнаула сюда приехал, - говорит Александр Паршин. – Сложно, конечно, спина отваливается, но ничего, нормально.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Спать и кушать мужикам, кстати, приходится в полевых условиях: кто в машине, кто в поселке, где подготовили социальные объекты. Как отметил Валерий Савин, сейчас в любом случае ситуация постепенно стабилизируется. Пожар уже локализован, идет дотушивание наиболее опасных участков, но угрозы населенным пунктам нет.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Что дальше?

Уже сейчас можно сказать, что огнем повреждены как участки с молодняком, так и совсем старые деревья. Но общий ущерб смогут подсчитать эксперты после того, как все полностью потушат.

После ликвидации пожара пройдет лесопатологическое исследование, которое покажет общую площадь, пройденную пожаров. Данная процедура нужна для того, чтобы определить в каких участках леса нужна санитарная рубка, а где сплошная. В любом случае стук топоров здесь услышат не раньше, чем через год.

- Те, кто говорит, что лес могли поджечь, чтобы потом спилить его и продать, то сразу оговорюсь, что арендаторам лесных участков это невыгодно. Пока мы получим все заключения, пройдет, как минимум год, за это время лес испортится, - подчеркнул Валерий Савин.

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

Пожар в Егорьевском районе 2023 Фото: Анна Перевощикова

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