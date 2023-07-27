Погиб, как герой: многодетный отец утонул, спасая чужих детей

На месте, где утонул Николай, глубокие ямы и воронки Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная трагедия на воде произошла 26 июля в селе Усть-Камышенка. Николай Горбунов рыбачил на реке Чарыш, его семья в это время отдыхала на берегу. Вдруг мужчина увидел двоих тонущих детей. Он кинулся спасать их, помог детям, но сам, к сожалению, не смог выбраться из воды. Очевидцы рассказывают, что в том месте, где утонул Николай сильные воронки и очень глубокие ямы. Известно, что мужчина утонул на глазах жены и детей. Водолазы выдвинулись на поиски, но пока что его тело не нашли.

- Многие знали Колю как хорошего, доброго, отзывчивого, готового протянуть руку помощи в трудной ситуации, - рассказала знакомая семьи Наталья.

Николаю Горбунову был 31 год. Он погиб, как настоящий герой, который несмотря ни на что, кинулся на помощь чужим детям.

Без отца остались четверо маленьких детей. Семье требуется материальная помощь на организацию похорон. Перевести деньги можно по номеру телефона: 8 (961) 232 94 30 Наталья Валерьевна Г.

Ранее мы писали, что 17 июля в Оби утонул 20-летний парень. Друг пытался ему помочь, но чуть было не утонул сам.

Еще одна трагедия произошла в Бийске. Пропавшего 13-летнего мальчика искали 5 дней, в итоге 22 июля его тело обнаружили в реке Бия. По какой-то невообразимой случайности, он утонул в том же месте, что и его сестра год назад.

С начала лета на Алтае утонул 21 человек, из них четверо - дети. ГУ МЧС по краю просит быть внимательными на воде, следить за детьми и выбирать для купания безопасные места.

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