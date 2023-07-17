«Друг пытался помочь, но не смог»: подробности гибели 20-летнего парня на Оби

Трагедия произошла недалеко от барнаульского городского пляжа Фото: Анна Перевощикова

В субботу, 15 июля в районе городского пляжа Барнаула случилась трагедия – утонул 20-летний парень. Очевидцы говорят, что в тот день на реке были большие волны и течение, буквально сносило.

Виталий, так зовут погибшего, приехал на пляж в компании девушек и лучшего друга Вадика. Именно с ним он и отправился плавать. Очевидцы рассказали, что тонуть начали оба парня, при этом Вадик пытался помочь Виталию.

- Вадик, конечно, в шоке находится. Особо он не рассказывает ничего. Сказал только, что пару раз пытался вытолкнуть друга из воды, но не получилось, потом понял, что он уже все, захлебнулся. Пытался помочь, но не смог, к сожалению. Вадик из последних сил позвал на помощь, к нему приплыл мужчина, другие тоже подплыли, пытались Виталия найти, ныряли, но безрезультатно, - рассказала знакомая семьи погибшего.

Насколько известно, Виталий был младшим сыном в семье, работал в охране. Можно было бы предположить, что компания в тот день выпивала, но знакомые и друзья Виталия в один голос говорят, что он совершенно точно не пил.

- Пьяным он не был. Виталий играл раньше в футбол, в дворовой команде. В последний год он занимался волейболом, в общем, спортсмен. Он веселый всегда был, адекватный, у него было много друзей. Его гибель, конечно, трагедия для всех нас, - делится его приятельница.

После случившегося в соцсетях поднялась волна негатива – а почему спасатель с пляжа не помог парню?

- Оперативной групповой администрации Центрального района, отделом полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу и поисково-спасательным отрядом на акватории города Барнаула установлено, что инцидент произошел вне зоны городского пляжа, на берегу реки Оби, - сообщила администрация Центрального района.

Следственный комитет по факту гибели Виталия проводит проверку.

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