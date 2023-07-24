Утонувшего подростка на Алтае похоронили рядом с родной сестрой

Это место называют проклятым Фото: газеты «Бийский рабочий»

22 июля в Бийске попрощались с мальчиком, который утонул на реке Бия в «проклятом» месте. Именно там почти год назад погибла его родная старшая сестра.

Как рассказали местные жители, похоронили подростка рядом со своей сестренкой – как и планировали. На прощании были учителя мальчика, его одноклассники и друзья, которые сильно переживали его смерть. Мама погибшего тоже была вне себя от горя. Знакомые семьи говорят, что женщина крепко выпивает и мало времени уделяла и дочери, и сыну. Однако мальчик ее очень любил и слушался.

Так как у женщины с сожителем не было денег на похороны, собрать средства взялись педагоги из школы, где учились дети. Они собрали достаточно денег и на саму церемонию прощания, и на памятник.

- Памятник будет общий - один на двоих для брата и сестры, - пояснили в школе.

Напомним, 13-летний школьник ушел погулять вечером 15 июля и не вернулся. Его искали пятеро суток всем городом. А вечером 20 июля тело мальчика всплыло на реке Бия в районе переулка Табунный. По трагическому стечению обстоятельств, именно в этом месте 1 августа прошлого году утонула и его родная сестра, которой также было 13 лет.

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13-летнего мальчика из Бийска пять дней искали чуть ли не всем городом. Накануне появилась страшная весть – тело мальчика всплыло на реке Бия. По чудовищному стечению обстоятельств, подросток утонул в том же месте, где и год назад его старшая родная сестра. И именно в том же возрасте – в 13 лет (подробнее)