Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2023 11:30

Суд отложил приговор по громкому делу об убийстве жительницы Барнаула Елены Падун

26 июля в Барнауле состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве матери двоих детей
Александра Сапожкова
Заседания были закрытыми, прессу допустили только на оглашение приговора. Скриншот видео телеканала «Толк»

Заседания были закрытыми, прессу допустили только на оглашение приговора. Скриншот видео телеканала «Толк»

26 июля в Ленинском районном суде состоялось очередное, 11-е по счету заседание по делу об убийстве жительницы Барнаула Елены Падун. Предполагалось, что сегодня суд определит наказание для экс-супруга убитой, которого обвиняют в преступлении. Однако суд отложил вынесение приговора.

Последнее слово

Судья Ирина Кейш посчитала нужным вернуть дело прокурору для устранения допущенных нарушений. После того, как она озвучила свое решение, Константин недоуменно спросил:

- А срок какой, я не услышал?

Судья дополнительно объяснила: приговор перенесли.

- Нарушения допустило следствие. Далее прокурор вернет дело следователю. И ему нужно будет либо провести дополнительные допросы, либо иные следственные действия. Либо просто обвинительное заключение было составлено с нарушением и нужно будет его пересоставить. После этого дело вернут обратно в Ленинский районный суд, где его рассмотрят с самого начала. Что касается, сроков, то их спрогнозировать трудно, - пояснила адвокат Константина Падуна Гюльнара Нахабина.

Единственное, что сегодня постановил суд в отношении Падуна - возместить 70 тысяч, выделенные брату Елены Александру Межевичу на адвоката из госбюджета. Напомним, Александр проходит потерпевшим по этому делу. Он рассказал, что сегодня Константин перед предполагаемым приговором выступил в суде с последним словом.

- Ничего особенного не говорил, все шаблонно: раскаивается, не хотел убивать, так вышло, жалко детей. А раньше о детях, кстати, он не особо расспрашивал. Только через несколько месяцев после начала расследования от него через адвоката поступил вопрос: а как там дети? И даже следователь говорил, что первое время детьми он даже не интересовался. - поделился Александр Межевич.

По его словам, мальчик и девочка живут сейчас с ним в селе - у Александра там свой бизнес. Он взял их под свою опеку, так как более близких родственников со стороны матери у них не осталось.

- Я бы хотел максимально строго приговора для Константина, - подчеркнул брат убитой (отметим, что по ст. 105 «Убийство» максимальное наказание - 15 лет лишения свободы).

По словам знакомых Елены, прокурор запросил для Падуна 9 лет и 8 месяцев. И это они считают недостаточным сроком. Они рассказали, что в своем последнем слове Константин говорил «каюсь-каюсь», а сам в это время стоял и улыбался.

- Говорил, что друзья к нему не приходят, только одна знакомая. Но вроде бы ходят, передачки носят. Двое друзей ему вообще двух адвокатов оплачивают, - рассказали знакомые.

Тело на крыше

Трагедия случилась ранним утром 5 января этого года. Елена и Константин в очередной раз серьезно поскандалили из-за квартирного вопроса. Несмотря на то, что они были в разводе, жили вместе - не могли разобраться с жилплощадью.

Как говорят, ссоры между экс-супругами были безобразными: с оскорблениями, криками и рукоприкладством. В то утро разъяренная женщина в пылу начала хлестать экс-мужа ладонями по лицу, а тот сделал ей удушающий захват – хотел успокоить. Все происходило в то время, когда двое детей пары спали в соседней комнате. Благо, они ничего не слышали.

- Так он держал ее около пяти минут, после чего Елена перестала сопротивляться, - рассказывал источник «Комсомольской правды».

Увидев, что бывшая жена мертва, мужчина в панике начал искать выход из ситуации. В итоге он решил замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, незаметно занес его на крышу многоэтажки, где они жили, и присыпал снегом. Часть вещей он тоже припрятал на крыше, а некоторые выкинул.

После экс-супруг подал в полицию заявление о пропаже жены. Однако довольно быстро попал под подозрение. Правоохранители выяснили, что женщина из дома не выходила. Экс-муж не стал отпираться, показал тело и во всем сознался.

Это убийство вызвало широкий общественный резонанс. Многие вставали на сторону Константина, обвиняя Елену в том, что она якобы не заботилась о детях, гуляла в свое удовольствие, а все домашние хлопоты легли на плечи Константина. Другие, наоборот, защищали женщину, говоря о том, что жизнь с Падуном была невыносимой - мол, у мужчины скверный характер, он склонен к агрессии и азартным играм, при этом еще нигде на работал. Говорили, что он мог разбудить Елену среди ночи, облить ледяной водой и положить на нее мешок со стройматериалами.

Сейчас двоих детей пары – мальчика и девочку под опеку взял родной брат Елены Александр Межевич. Более близких родственников со стороны матери у детей не осталось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сдавливал, ослаблял, она успокоилась»: экс-муж Елены Падун из Барнаула на видео рассказал, как задушил ее

Следком Алтайского края опубликовал видео, на котором экс-супруг жительницы Барнаула Елены Падун рассказывает, как задушил ее во время очередного конфликта (подробнее)

«Мог положить на нее мешок со стройматериалами»: в Барнауле начался суд по делу о громком убийстве Елены Падун

В суде все свидетели говорили о Елене только с положительной стороны: заботливая мать, единственная, кто работал в семье (подробнее)

КриминалИнтересное