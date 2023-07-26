Суд отложил приговор по громкому делу об убийстве жительницы Барнаула Елены Падун

Заседания были закрытыми, прессу допустили только на оглашение приговора. Скриншот видео телеканала «Толк»

26 июля в Ленинском районном суде состоялось очередное, 11-е по счету заседание по делу об убийстве жительницы Барнаула Елены Падун. Предполагалось, что сегодня суд определит наказание для экс-супруга убитой, которого обвиняют в преступлении. Однако суд отложил вынесение приговора.

Последнее слово

Судья Ирина Кейш посчитала нужным вернуть дело прокурору для устранения допущенных нарушений. После того, как она озвучила свое решение, Константин недоуменно спросил:

- А срок какой, я не услышал?

Судья дополнительно объяснила: приговор перенесли.

- Нарушения допустило следствие. Далее прокурор вернет дело следователю. И ему нужно будет либо провести дополнительные допросы, либо иные следственные действия. Либо просто обвинительное заключение было составлено с нарушением и нужно будет его пересоставить. После этого дело вернут обратно в Ленинский районный суд, где его рассмотрят с самого начала. Что касается, сроков, то их спрогнозировать трудно, - пояснила адвокат Константина Падуна Гюльнара Нахабина.

Единственное, что сегодня постановил суд в отношении Падуна - возместить 70 тысяч, выделенные брату Елены Александру Межевичу на адвоката из госбюджета. Напомним, Александр проходит потерпевшим по этому делу. Он рассказал, что сегодня Константин перед предполагаемым приговором выступил в суде с последним словом.

- Ничего особенного не говорил, все шаблонно: раскаивается, не хотел убивать, так вышло, жалко детей. А раньше о детях, кстати, он не особо расспрашивал. Только через несколько месяцев после начала расследования от него через адвоката поступил вопрос: а как там дети? И даже следователь говорил, что первое время детьми он даже не интересовался. - поделился Александр Межевич.

По его словам, мальчик и девочка живут сейчас с ним в селе - у Александра там свой бизнес. Он взял их под свою опеку, так как более близких родственников со стороны матери у них не осталось.

- Я бы хотел максимально строго приговора для Константина, - подчеркнул брат убитой (отметим, что по ст. 105 «Убийство» максимальное наказание - 15 лет лишения свободы).

По словам знакомых Елены, прокурор запросил для Падуна 9 лет и 8 месяцев. И это они считают недостаточным сроком. Они рассказали, что в своем последнем слове Константин говорил «каюсь-каюсь», а сам в это время стоял и улыбался.

- Говорил, что друзья к нему не приходят, только одна знакомая. Но вроде бы ходят, передачки носят. Двое друзей ему вообще двух адвокатов оплачивают, - рассказали знакомые.

Тело на крыше

Трагедия случилась ранним утром 5 января этого года. Елена и Константин в очередной раз серьезно поскандалили из-за квартирного вопроса. Несмотря на то, что они были в разводе, жили вместе - не могли разобраться с жилплощадью.

Как говорят, ссоры между экс-супругами были безобразными: с оскорблениями, криками и рукоприкладством. В то утро разъяренная женщина в пылу начала хлестать экс-мужа ладонями по лицу, а тот сделал ей удушающий захват – хотел успокоить. Все происходило в то время, когда двое детей пары спали в соседней комнате. Благо, они ничего не слышали.

- Так он держал ее около пяти минут, после чего Елена перестала сопротивляться, - рассказывал источник «Комсомольской правды».

Увидев, что бывшая жена мертва, мужчина в панике начал искать выход из ситуации. В итоге он решил замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, незаметно занес его на крышу многоэтажки, где они жили, и присыпал снегом. Часть вещей он тоже припрятал на крыше, а некоторые выкинул.

После экс-супруг подал в полицию заявление о пропаже жены. Однако довольно быстро попал под подозрение. Правоохранители выяснили, что женщина из дома не выходила. Экс-муж не стал отпираться, показал тело и во всем сознался.

Это убийство вызвало широкий общественный резонанс. Многие вставали на сторону Константина, обвиняя Елену в том, что она якобы не заботилась о детях, гуляла в свое удовольствие, а все домашние хлопоты легли на плечи Константина. Другие, наоборот, защищали женщину, говоря о том, что жизнь с Падуном была невыносимой - мол, у мужчины скверный характер, он склонен к агрессии и азартным играм, при этом еще нигде на работал. Говорили, что он мог разбудить Елену среди ночи, облить ледяной водой и положить на нее мешок со стройматериалами.

Сейчас двоих детей пары – мальчика и девочку под опеку взял родной брат Елены Александр Межевич. Более близких родственников со стороны матери у детей не осталось.

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