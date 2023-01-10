Экс-муж Елены Падун дает показания. Скриншот видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

Следком Алтайского края опубликовал видео, на котором экс-супруг жительницы Барнаула Елены Падун рассказывает, как задушил ее во время очередного конфликта.

На кадрах мужчина со следователями находится на той самой крыше, где спрятал тело бывшей жены.

«Это она затеяла, я хотел спать, не хотел ссориться. Начала кидаться в драку – то есть она так делает. Я ее обхватил локтем за шею и начал придушивать. Сдавливал, ослаблял в течение минут пяти, она вроде успокоилась, активно ничего не делала. Я ее из своей комнаты вытащил и положил на пол», – говорит барнаулец.

По данным следствия, ссора произошла из-за квартирного вопроса. Супруги развелись, но пока жили вместе. В ночь на 5 января, по предварительной версии, они поругались из-за квартиры - мужчина якобы не желал выселяться.

Когда барнаулец понял, что женщина мертва, он вытащил ее тело на крышу и присыпал снегом. А вещи и телефон спрятал в электрощитке.

Напомним, что дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

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