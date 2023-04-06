«Мог положить на нее мешок со стройматериалами»: в Барнауле начался суд по делу о громком убийстве Елены Падун

В конце заседания суда Константи Падун пожаловался на гипертонию. Скриншот видео телеканала «Толк»

5 апреля в Ленинском районе суде прошло первое судебное заседание по делу о громком убийстве жительницы Барнаула Елены Падун. В преступлении обвиняют экс-мужа женщины, с котором она проживала вместе, несмотря на развод.

Как сообщает Амител, процесс шел около 4-х часов. За это время суд выслушал нескольких свидетелей, в основном, подруг и коллег убитой женщины. Многие из них с трудом сдерживали слезы.

Спрятал в мешок и унес на крышу

Напомним, убийство произошло в новогодние праздники - в ночь с 4 на 5 января. Экс-супруги в очередной раз поскандалили из-за квартирного вопроса – они не могли разъехаться и поделить жилплощадь. Елена начала бить Константина по лицу, а тот схватил ее за шею и сделал роковой удушающий захват. Судя по всему, у бывшего супруга не было умысла убить женщину. Он в панике попытался привести ее в чувство. Но Елена уже не дышала.

У Падуна тут же созрел план – скрыть преступление и заявить в полицию, что экс-супруга якобы пропала. Он положил тело в мешок и спрятал на крыше дома, присыпав снегом. Примечательно, что двое детей пары спали в соседней комнате и ничего не слышали.

Утром 5 января коллеги потеряли Елену и начали ей звонить. Чтобы отвести от себя подозрение, Падун от имени экс-жены с ее телефона написал, что будет на работе позже.

Когда полиция пришла к выводу, что к исчезновению Елены все-таки причастен ее бывший супруг, он не стал не стал отпираться и во всем сознался. А также показал, где спрятал тело.

Елена пропала в ночь с 4 на 5 января Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Скверный характер

В суде все свидетели говорили о Елене только с положительной стороны: заботливая мать, единственная, кто работал в семье. Они отмечали, что жить с Константином ей было очень тяжело: у мужчины скверный характер, он скрытный, неразговорчивый, склонный к агрессии и азартным играм. Многие рассказывали, что порой проигрывал крупные суммы в онлайн-покер, в том числе несколько сотен тысяч рублей, которые Елена якобы брала в кредит на ремонт квартиры. При этом у самого денег не было – он сидел дома без работы.

Константин Падун в своих показаниях упирал на то, что именно он в большей степени заботился о детях. Но свидетели считают, что делал он это потому, что все время находился дома, в то время как Елена пропадала на работе.

Также, по словам знакомых женщины, экс-муж ее часто оскорблял и распускал руки.

- Он мог разбудить Елену среди ночи, облить ледяной водой, положить на нее сверху подушку или мешок со стройматериалами. Все это он снимал на камеру и демонстрировал своей жертве, - приводит издание слова свидетелей.

Несколько раз Елена обращалась в полицию. Одна такая история закончилась уголовным делом. Елена после очередного насилия попросила вступиться за нее своего бой-френда. Тот приехал поговорить, но в итоге все закончилось дракой. Падун получил перелом носа, а бой-френд – год условно.

«Я не последняя сволочь»

Что касается квартиры, в которой проживали экс-супруги, то изначально она принадлежала Константину. Но позже он написал дарственную жене и детям. Взамен Елена пообещала помочь экс-мужу с другим жильем.

За неделю до трагедии женщина продала пустую квартиру своей матери. Из суммы она собиралась выделить долю Константину и взять ему в ипотеку квартиру на Балтийской.

- Я не последняя сволочь, чтобы выкидывать его на улицу, – передала в суде слова Елены ее подруга.

В конце заседания суда Падун пожаловался на повышенное давление и заявил, что в СИЗО ему якобы не оказывается должная медпомощь. Судья спросила, позволяет ли ему здоровье оставаться в изоляторе, на что Падун ответил утвердительно. В итоге меру пресечении продлили на 3,5 месяца.

Следующее заседание суда состоится 19 апреля. Ожидается, что на допрос вызовут свидетелей со стороны обвинения, а также детей пары.

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