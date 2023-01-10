Сейчас Константин Падун находится за решеткой Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Комсомолке» стали известны эксклюзивные подробности убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун. Женщина исчезла 5 января, в тот же день начались ее поиски. Однако позже выяснилось, что Елену задушил бывший муж.

Как сообщил наш источник, супруги были в разводе, но жили вместе, так как не могли разрешить квартирный вопрос. Это было одной из причин многочисленных скандалов.

- Елена продала жилье матери после ее смерти и собирала деньги на новое. А жили они в квартире ее бывшего мужа Константина, которую он купил в браке на деньги от продажи недвижимости своей умершей родни. Елена же требовала, чтобы экс-муж съезжал с квартиры, - рассказывает источник.

Очередная ссора произошла в 4 утра, когда двое детей пары спали в соседней комнате. Елена, по словам иноформатора, начала бить экс-мужа ладонями по лицу, а тот схватил ее за шею и сделал удушающий захват:

- В таком положении он держал ее около пяти минут, после чего та перестала сопротивляться. Он вынес женщину в коридор квартиры, попытался привести ее в чувство, брызгая водой. А спустя минут 15 обнаружил, что бывшая жена не дышит.

Константин решил скрыть следы своего злодеяния и замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, вынес его из квартиры и спрятал на крыше дома. Рюкзак и шапку тоже спрятал на крыше, а паспорт, куртку и мелкие личные вещи выкинул в мусорку. Мобильный телефон женщины он выключил и засунул в технический шкаф в подъезде. Заявление о розыске он подал в полицию сам. Еще одно поступило от подруги экс-жены.

- Он рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней. Дети рассказали, что вместе с мамой легли спать, а утром ее не обнаружили, - рассказал источник.

Полиция просмотрела записи камер наблюдения, пообщалась с соседями и выяснила, что женщина из дома не выходила. В итоге полиция пришла к выводу, что к убийству причастен бывший супруг. Мужчина не стал отпираться и во всем сознался. А также показал тело на крыше дома, присыпанное снегом.

Некоторые знакомые семьи в соцсетях оставляют негативные комментарии не только в адрес Константина, но и в адрес Елены. Мол, провоцировала экс-мужа, вела себя неподобающим образом…

- Я могу сказать только то, что она была очень закрытым человеком и о своих проблемах и делах вообще ничего не рассказывала. А как сотрудник (работала в «Почта Банке», – прим. ред.) она была отзывчивой и добросовестной, - сказала «Комсомолке» знакомая убитой.

В Следкоме региона мужчине уже предъявили обвинение в убийстве. Его задержали, допросили, проверили показания на месте. Сейчас Константин Падун находится за решеткой.

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