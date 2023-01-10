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10 января 2023 9:07

Задушил, когда дети спали: стали известны шокирующие подробности убийства жительницы Барнаула Елены Падун

Стали известны новые подробности убийства жительницы Барнаула Елены Падун
Александра Сапожкова
Сейчас Константин Падун находится за решеткой

Сейчас Константин Падун находится за решеткой

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Комсомолке» стали известны эксклюзивные подробности убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун. Женщина исчезла 5 января, в тот же день начались ее поиски. Однако позже выяснилось, что Елену задушил бывший муж.

Как сообщил наш источник, супруги были в разводе, но жили вместе, так как не могли разрешить квартирный вопрос. Это было одной из причин многочисленных скандалов.

- Елена продала жилье матери после ее смерти и собирала деньги на новое. А жили они в квартире ее бывшего мужа Константина, которую он купил в браке на деньги от продажи недвижимости своей умершей родни. Елена же требовала, чтобы экс-муж съезжал с квартиры, - рассказывает источник.

Очередная ссора произошла в 4 утра, когда двое детей пары спали в соседней комнате. Елена, по словам иноформатора, начала бить экс-мужа ладонями по лицу, а тот схватил ее за шею и сделал удушающий захват:

- В таком положении он держал ее около пяти минут, после чего та перестала сопротивляться. Он вынес женщину в коридор квартиры, попытался привести ее в чувство, брызгая водой. А спустя минут 15 обнаружил, что бывшая жена не дышит.

Константин решил скрыть следы своего злодеяния и замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, вынес его из квартиры и спрятал на крыше дома. Рюкзак и шапку тоже спрятал на крыше, а паспорт, куртку и мелкие личные вещи выкинул в мусорку. Мобильный телефон женщины он выключил и засунул в технический шкаф в подъезде. Заявление о розыске он подал в полицию сам. Еще одно поступило от подруги экс-жены.

- Он рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней. Дети рассказали, что вместе с мамой легли спать, а утром ее не обнаружили, - рассказал источник.

Полиция просмотрела записи камер наблюдения, пообщалась с соседями и выяснила, что женщина из дома не выходила. В итоге полиция пришла к выводу, что к убийству причастен бывший супруг. Мужчина не стал отпираться и во всем сознался. А также показал тело на крыше дома, присыпанное снегом.

Некоторые знакомые семьи в соцсетях оставляют негативные комментарии не только в адрес Константина, но и в адрес Елены. Мол, провоцировала экс-мужа, вела себя неподобающим образом…

- Я могу сказать только то, что она была очень закрытым человеком и о своих проблемах и делах вообще ничего не рассказывала. А как сотрудник (работала в «Почта Банке», – прим. ред.) она была отзывчивой и добросовестной, - сказала «Комсомолке» знакомая убитой.

В Следкоме региона мужчине уже предъявили обвинение в убийстве. Его задержали, допросили, проверили показания на месте. Сейчас Константин Падун находится за решеткой.

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