В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июля 2023 года в селе Парфеново Топчиихинского района произошла трагедия. Муж несколько раз переехал свою жену на автомобиле УАЗ, после чего пустился в бега. Его сразу объявили в розыск. Поиски длятся уже более полумесяца.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета пока что никаких следов его не обнаружено. Наверняка следователи отрабатывают несколько версий о возможных местах, где может скрываться преступник. Однако пока эти данные не раскрывают. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По закону ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 1 июля в 22:20 в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края мужчина сбил на своем автомобиле УАЗ («буханка») бывшую жену и несколько раз переехал ее. Женщина скончалась на месте. Причем, как сообщали жители села, это произошло на глазах матери погибшей и ее младшего сына. Тогда же от жителей села поступала разная информация о личности преступника: кто-то говорил о его ревности и избиениях жены, а кто-то отзывался как о компанейском и добром человеке.

Что стало причиной трагедии, пока остается неизвестным. В семье осталось двое детей: совершеннолетний средний сын и младший сын, который сейчас находится на попечении бабушки. Известно, что за год до этого семья пережила потерю старшего сына.

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