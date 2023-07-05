По данным Следственного комитета, на 5 июля мужчина все также находится в розыске Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июля в алтайском селе Парфеново произошла трагедия, которая потрясла многих. Местный житель, после того как от него ушла жена, сбил ее на автомобиле УАЗ и несколько раз переехал. Женщина умерла на месте, а ее бывший избранник кинулся в бега. По данным Следственного комитета, на 5 июля мужчина все также находится в розыске. «Комсомолке» удалось связаться со знакомым этой семьи, который рассказал подробности их жизни.

Все семьи счастливы одинаково…

На правах анонимности мужчина рассказал, что Владимир (подозреваемый – прим. ред.) всегда слыл очень компанейским и добродушным человеком. Занимался столярными работами, увлекается охотой и рыбалкой. Выпивать – выпивал, при этом алкоголиком, по словам нашего инсайдера, не был.

Татьяна (потерпевшая – прим. ред.), по словам мужчины, всегда казалась ему строгой женщиной. Работала в столовой совхоза, а позже - продавцом в магазине местных предпринимателей. В целом всю семью можно охарактеризовать положительно: занимались спортом и творчеством. Старший сын Алексей в 2020 год даже спас тонущего в озере друга, ныряя несколько раз, чтобы найти его. Тогда парня наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».

… а несчастны по-своему

Год назад семью настигло горе – старший сын погиб. А недавно Татьяна решила уйти от Владимира и стала жить у своей матери. Трудно сказать, что стало поводом к расставанию семейной пары. Некоторые односельчане говорят о побоях и ревности. Мужчина, с которым мы беседовали, считает, что на это могла повлиять ситуация с гибелью сына.

Ориентировка на подозреваемого

- Услышав новость об убийстве Татьяны, да ещё о таком жестоком, я был шокирован, - говорит мужчина. - В голове не укладывается, как это могло произойти. Никогда в жизни не подумал бы на Владимира, что может такое сотворить!

Также источники из числа местных жителей сообщают, что трагедия произошла на глазах у матери Татьяны и ее младшего сына. Похоронили женщину 3 июня.

В Следственном комитете сообщают, что в отношении Владимира заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статьей - до 15 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На момент публикации, поиски Владимира продолжаются. По нашей информации в районе введен план «Перехват». Сообщения в социальных сетях о том, что якобы был найден автомобиль преступника, в Следственном комитете опровергли.

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