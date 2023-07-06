Стало известно, что будет с детьми из семьи, в которой отец насмерть сбил и переехал супругу на Алтае

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжаются поиски мужчины, который сбил свою супругу и несколько раз переехал ее на автомобиле УАЗ. Как известно «Комсомолке», младший из детей супругов был передан бабушке.

По данным «КП», младший мальчик только окончил первый класс. Многие переживали за судьбу ребенка, ведь один родитель – погиб, а другой сейчас в бегах. Несомненно, произошедшее – это огромная травма для него и его брата. Известно, что средний сын уже достиг совершеннолетия и не нуждается в опеке. Также в семье был и третий сын, старший – он не так давно погиб.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, младшего мальчика признали временно оставшимся без попечения родителей. Его передали родной бабушке, поэтому ребенок остается дома и ни в какое соцучреждение не будет направлен.

Напомним, резонансная трагедия произошла 1 июля в алтайском селе Парфеново. Местный житель после разлуки с супругой сбил ее на «буханке». По одной из версий, он задавил жену на глазах у ее матери и младшего сына.

Знакомые семьи рассказывали, что подозреваемый в смертельном ДТП Владимир был очень компанейским и добродушным человеком. Алкоголем он не злоупотреблял. Однако, по словам некоторых источников, у них с супругой Татьяной часто возникали разногласия, и дело даже доходило до рукоприкладства. В какой-то момент Татьяна решила уйти от него и стала жить у своей мамы. Из-за чего у них произошел разрыв – точно сказать нельзя.

До сих пор местонахождение Владимира не установлено. В отношении него следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Если его вина будет доказана, то его могут лишить родительских прав.

Подробнее о трагедии можно прочитать в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда бы не подумал, что он может такое сотворить»: подробности о семье, где мужчина сбил и переехал жену в Алтайском крае

Женщина погибла, а мужчина объявлен в розыск (подробнее)

На Алтае ревнивый муж несколько раз переехал на машине свою бывшую жену

Женщина скончалась на месте, мужчина находится в розыске (подробнее)