В районе введен план «Перехват» Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июля в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края произошло ЧП. Мужчина на «буханке» (УАЗ) сбил свою бывшую супругу и несколько раз переехал ее.От полученных травм женщина скончалась. Сам же преступник скрылся, сейчас его разыскивают.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По закону ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ориентировка на подозреваемого

Местные жители села Парфеново, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали корреспонденту «Комсомолке», что погибшая работала продавцом в магазине. Не раз покупатели замечали у нее на лице синяки и ссадины, которые она старательно прятала под толстым слоем косметики. При этом все понимали, что женщину поколачивает бывший муж, особенно когда выпивал.

- Ревнивый до жути, - говорят о нем местные.

Устав терпеть выходки экс-мужа, женщина недавно ушла жить к матери. Возможно, что именно это и стало причиной для очередной агрессии мужчины. В настоящее время он объявлен в розыск, в районе введен план «Перехват».

Жители села рассказали, что семья год назад потеряла старшего сына. Он был убит в Барнауле. В семье остался младший сын.

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