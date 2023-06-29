Мужчина с апреля находится под стражей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле завершилось громкое дело по жестокому избиению отчимом 11-летней падчерицы. Девочка была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными переломами лица и тела.

- Уголовное дело направлено в суд, - сообщает Ольга Чеснокова, помощник руководителя по СМИ СУСК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, что речь идет о трагедии, случившейся ночью 21 апреля в одном из частных домов Барнаула. Мама девочки с отчимом вернулись домой из кафе. В доме кроме падчерицы находились еще два родных для мужчины малыша. Все дети спали, когда между супругами начались разборки на почве ревности. Женщина в страхе убежала к соседям, а разъяренный отчим подбежал к постели падчерицы и стал избивать ее так, что девочка потом оказалась на полу в кухне почти бездыханной. В больницу ее увезли лишь через несколько часов, и то после того, как соседка вызвала скорую помощь.

Родной отец девочки Александр на следующий день отправился в дом бывшей жены и был шокирован, увидев капли крови даже на потолке.

- Чем больше я узнавал подробностей, тем больше было потрясение, - рассказывал « Комсомолке» мужчина. – Выяснилось, дочка и до этого рассказывала подругам в школе, что отчим ее недолюбливает, что бил проводом…

Родной отец девочки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О пережитых избиениях рассказала «Комсомолке» и Анна, бывшая жена изверга. По словам женщины, абьюзер до крови избивал ее даже беременную.

При допросах задержанный мужчина признавал свою вину и раскаивался, но придерживался версии, что был ослеплен ревностью, и когда жена убежала, перепутал с ней падчерицу.

Следствие к его показаниям отнеслось критически. СУСК заверяет, что собрана достаточная доказательная база, чтобы предъявить отчиму обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и передать дело в суд.

Мать девочки также привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родной отец Александр сразу после случившегося стал собирать документы, чтобы забрать дочку в свою семью.

- Сегодня я пока что на вахте, дочка выписана из больницы и находится с ее мамой. Слава богу, она видит (медики опасались, что из-за травмы она может лишиться зрения, прим. авт. ) и потихоньку поправляется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи опасаются, что ребенок может остаться слепой»: родной отец избитой отчимом девочки в шоке от случившегося

Отец избитой в Барнауле девочки хочет забрать ее в свою семью (подробнее)

В Барнауле отчим жестоко избил 11-летнюю падчерицу, девочка в реанимации

Также мужчина покалечил мать девочки (подробнее)