В Барнауле отчим жестоко избил 11-летнюю падчерицу, девочка в реанимации

Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 41-летний мужчина избил сожительницу и ее 11-летнюю дочь. Пострадавшую девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, пишет СУ СК региона.

По данным следствия, вечером в пятницу, 21 апреля, мужчина отдыхал вместе со своей сожительницей в одном из кафе краевой столицы. Они выпивали и через некоторое время случился конфликт на почве ревности. Утром в субботу барнаулец вернулся домой, где избил женщину. Также он кулаком нанес удары 11-летней падчерице.

Пострадавшая получила серьезные повреждения - переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

Известно, что у мужчины с сожительницей двое общих детей. Пострадавшая девочка - ребенок от первого брака женщины.

СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

- Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Жителя Барнаула задержали, правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К истории также подключилась прокуратора, которая поставила расследование уголовного дела на контроль. Кроме того, проверят исполнение законодательства о безопасности несовершеннолетних, а также выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за истязания отцом 11-летнего ребенка. 36-летний мужчина посадил сына на цепь, а к ноге прицепил гирю. Подробнее об этом можно прочитать здесь.