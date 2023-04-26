Последнее совместное фото родного отца и дочки было сделано, когда ей было три года Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле отчим жестоко избил 11-летнюю падчерицу. Девочку доставили в реанимацию БСМП с чрезвычайно тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей лица и тела.

ЧП произошло под утро, когда мать девочки и ее отчим вернулись из кафе. По версии следствия, между супругами произошла ссора из-за ревности, мужчина ударил женщину, а потом набросился с кулаками на ее ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Барнаульца задержали и заключили под стражу.

Пятна крови на потолке

В частном доме в посёлке Восточный, где жила семья, и сегодня на потолке капли детской крови.

- Я был в шоке, когда зашел и увидел это, - рассказал «Комсомолке» Александр, родной отец девочки. - При этом Анна (мать девочки) вела себя не совсем адекватно. Хоть и называла Дмитрия (отчима) плохими словами, при этом с бегающими глазами как будто оправдывала его, говорила, что он избивал дочку только в постели, мол, перепутав с ней самой. Но при этом я увидел следы крови даже на потолке на кухне, на что она ответила, мол, они просто повели дочку на кухню умываться.

За эти дни родной отец жертвы успел пообщаться с соседями, с одноклассницами дочки и услышал подробности, от которых мороз по коже.

- Сначала я встретился с Андреем, соседом, который был с Анной и Дмитрием в кафе, - рассказывает Александр. – Тот рассказал, что Дмитрий, вернувшись, сначала пару раз ударил Анну, та убежала, и тогда отчим кинулся к кровати, где спала моя дочь, накинувшись на нее с кулаками. Видимо, дочка пыталась убежать, он догнал ее на кухне и, как говорят, бил головой о кафельную плитку. Скорую помощь, кстати, вызвала одна из соседок, которая услышала крики, прибежала и увидела ребенка в бессознательном состоянии. Моя бывшая жена, по словам соседей, была в сильном опьянении и, глядя на избитую дочь говорила – мол, отлежится, все нормально будет.

Кстати, как выяснилось, все произошедшее случилось на глаза двух других маленьких детей Анны, которых она родила от Дмитрия.

- Чем больше я узнаю подробностей за эти дни, тем больше волосы дыбом встают, - продолжает взволнованный отец. – Оказывается, были случаи, когда эта парочка моего ребенка посылала за сигаретами и выпивкой, а в школе дочка рассказывала подружке, что отчим ее обижает и не любит, что кидал в нее стул, бил проводом …

Из опеки отвечали: «Все благополучно»

По словам Александра, еще до трагического случая, не зная ничего про избиения, он предпринимал попытки забрать дочь себе.

- Я хорошо знаю свою первую жену. Когда ребенку полгода было, она могла бросить нас и дня на два загулять, есть такие у нее проблемы, из-за этого мы и разошлись. Сейчас у меня другая семья – любимая жена и трое детей. Причем двое ребятишек – ее, и один, грудничок, наш совместный. Моя супруга - это небо и земля с Анной, нежная и семейная.

По версии мужчины, первая жена не отдавала ему ребенка из-за алиментов.

- Я работаю водителем на вахте и сейчас плачу алименты, к примеру, 30-40 тысяч рублей, - рассказывает Александр. - Однажды мне кто-то написал, что мой ребенок ходит в одежде, купленной на АВИТО. Когда я встретил дочь, стал ее расспрашивать, какие у нее игрушки, что она кушает, мне в тот же день позвонили из полиции - бывшая жена написала, что я разговариваю с ребенком на взрослые темы. Она стала запрещать общаться дочери и со мной, и с бабушкой. Когда мама пришла в школу и подарила дочери две тысячи рублей, та испуганно потом говорила своей тете: «Скажи, что это ты подарила, а то мне попадет, мама запрещает».

По словам Александра, на его обращение в органы опеки с просьбой проконтролировать, как живет его дочь, помочь отдать ее ему, пришел официальный ответ, что у ребенка все благополучно.

«Моя бывшая жена – соучастница преступления»

- Я сегодня делаю все, чтобы забрать ребенка от матери, которую считаю соучастницей преступления,- говорит Александр. - А кто она, если оставила ребенка в опасности, не защитила дочь, не вызвала «Скорую», а сейчас пытается и этого нелюдя как-то защитить, раз появилась абсурдная версия, что он ребенка с ней перепутал... При этом и показания свидетелей следователю стали как бы в защиту Анны, что она сама жертва и якобы «Скорую» просила вызвать.

По словам отца избитой девочки, во время допроса он попросил следователя провести его жене экспертизу на наличие в крови алкоголя и наркотиков, но ему ответили, что в этом нет необходимости.

- Я сильно переживаю, что дочь оставят с бывшей супругой, по некоторым сведениям она даже адвоката наняла для себя, видимо с тех алиментов, которые пришли с моей недавней большой премии… А ведь это деньги на ребенка, который сейчас в тяжелом состоянии, - предполагает мужчина.

«Хороший отец и отчим»

По словам Александра, в эти дни в состоянии его дочки появилась положительная динамика, девочку перевели из реанимации в палату интенсивной терапии в отделении травматологии.

- Но врачи опасаются, что она может остаться слепой, так сильно избита, – с болью говорит отец. - При этом Анна сегодня находится с дочерью, а меня почему-то не пускают...

В пятницу, 28 апреля, по словам Александра, будет решаться вопрос о месте проживания девочки.

- Как только я подумаю, что ее могут оставить с ее матерью, сердце кровью обливается, - говорит отец девочки.

- Мы обсуждали эту тему в семье, я сразу сказала - без разговоров ребенка себе забираем,- поделилась Ольга, нынешняя супруга Александра, которой мужчина посвятил нежный статус в контакте: «В этом мире есть только две бесконечные вещи: это Вселенная и моя любовь к тебе! Хотя вот насчет Вселенной я не уверен».

Семья Александра ждет девочку к себе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ольги, все ее мысли последних дней только о дочке Александра.

- Он моих детей воспитывает, я его буду. Бедная девочка, что ей пришлось пережить…- вздыхает женщина.

По ее словам, ее 12-летняя дочь и 8-летний сын от первого брака очень любят Александра.

- Он замечательный , заботливый, слова грубого от него ни я, ни дети не слышали ни разу, подарками все время их одаривает, - говорит женщина. - И я была свидетельницей, как Саша года два назад в опеку писал с просьбой помочь дочь забрать из той семьи, но ничего не вышло… А если и сейчас его не услышат, то это будет бесчеловечно.

Версию самой Анны нам услышать не удалось. Ее телефон изъят следователями, сама она находится в больничной палате с дочкой и проходит по делу как свидетельница. На странице женщины в соцсетях представлено множество красивых снимков их свадьбы с Дмитрием, есть фото, где улыбающийся отчим ведет падчерицу в первый класс. Глядя на снимок трудно поверить, что этот человек – настоящее чудовище, что за красивым глянцем творилось страшное…Кстати, первая супруга Дмитрия рассказала, что он в свое время жестоко избил и ее на седьмом месяце беременности.