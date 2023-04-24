Избившего 11-летнюю падчерицу жителя Барнаула заключили под стражу

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае на 2 месяца заключили под стражу барнаульца, которого подозревают в избиении 11-летней падчерицы. Об этом сообщает СУ СК региона.

Вечером 21 апреля мужчина отдыхал с сожительницей в одном из клубов Барнаула. Пара поссорилась из-за равности, а на следующее утро барнаулец начал избивать возлюбленную. Она убежала, а сожитель набросился на 11-летнюю падчерицу. Медики диагностировали у нее множественные переломы костей лица, тела, а также черепно-мозговую травму.

– В тяжелом состоянии ребенок находится в реанимационном отделении городской больницы, – отметили в СК.

Известно, что ранее семья не стояла на учете в органах системы профилактики.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Ранее мы писали о том, что у мужчины с сожительницей двое общих детей. Пострадавшая девочка - ребенок от первого брака женщины.