Ранее мужчина уже не раз нарушал правила дорожного движения Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Накануне следователи предъявили обвинение жителю Заринска, который, предположительно, стал виновником ДТП с тремя погибшими. Двое из жертв аварии – несовершеннолетние. Причем, как оказалось, на опасном участке это далекая не первая смертельная авария... Что известно о трагедии на данный момент – в нашем материале.

По данным следственного управления по Алтайскому краю, 43-летний мужчина обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Вечером 16 июня он в нетрезвом виде сел за руль Toyota Camry и не справился с управлением на автодороге Мартыново-Тогул-Залесово. Машина съехала с трассы в ложбину, а затем перевернулась. В момент аварии в авто были 14-летний сын обвиняемого, а также 32-летний родственник со своим девятилетним сыном. Все пассажиры иномарки погибли на месте.

Сам водитель получил травмы, но выжил. Ему оказали медпомощь и допросили. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Следователи предъявили водителю обвинение и избрали меру пресечения – под арестом он пробудет два месяца, до августа.

Ранее мужчина уже не раз нарушал правила дорожного движения. Как пояснили в прокуратуре Алтайского края, только в 2022-2023 годах он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и нарушение правил маневрирования. Ведомство продолжает проводить проверку и устанавливать причины трагедии. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Дорога «Мартыново-Тогул-Залесово», как выяснилось, не первый раз попадает в сводки трагических происшествий. Протяженность трассы составляет около 160 км, и со слов местных, там то и дело бьются машины: одни грешат на плохую дорогу, другие – на несоблюдение скоростного режима. А некоторые всерьез верят, что место будто проклятое.

- Да какая там дорога, её давно уже нет, только делать начали, да и сам по себе участок опасный, - пишет один из подписчиков телеграм-канала «Инцидент Барнаул».

Напомним, в феврале прошлого года на этой же трассе в результате ДТП погиб сотрудник полиции и пострадал следователь. В двух километрах от села Дмитро-Титово Кытмановского района виновник аварии нарушил правила движения и выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной, в которой были правоохранители. Суд приговорил «гонщика» к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

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