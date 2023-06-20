Жителю Заринска предъявили обвинение после ДТП с погибшими детьми

Водитель допустил опрокидывание авто в ложбину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Заринске предъявили обвинение 43-летнему водителю после ДТП с тремя погибшими, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, вечером 16 июня на трассе в Тогульском районе нетрезвый мужчина на Toyota Camry не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в ложбину. В результате на месте аварии погибли 14-летний сын водителя и его 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком.

Дело возбудили по ст. 264 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водитель заключен под стражу.

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