Полицейский погиб в ДТП на алтайской трассе

Полицейский был при исполнении Фото: со страницы vk.com/incident_brn

В Алтайском крае в результате столкновения автомобилей погиб полицейский. ДТП произошло 18 февраля утром в 8.20 на автодороге «Мартыново – Тогул – Залесово», сообщает краевое управление МВД.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Кангу Экспресс», двигаясь со стороны города Заринска в направлении села Кытманово при совершении маневра «обгон» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия», двигавшимся со стороны села Кытманово в направлении города Заринска. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Мазда» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщает ведомство.

По данным краевого управления МВД, погибшим оказался сотрудник полиции, парень находился при исполнении служебных обязанностей.

Водитель «Рено» и «Мазды», а также один пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу и оказали помощь. Третьим участником этого ДТП стал автомобиль такси «Ниссан», водитель находился в машине один и не пострадал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, его расследованием будет заниматься краевой следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибшим полицейским на алтайской трассе оказался 23-летний Дмитрий Цорн

Он устроился на службу в органы в 2019 году (подробнее)