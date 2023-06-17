Двое детей и мужчина погибли в страшной аварии на алтайской трассе

По факту аварии СК возбудил уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД выясняют подробности смертельной аварии в Кытмановском районе. В ДТП погибли двое детей и мужчина, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария произошла 16 июня около 17:40 на шестом километре дороги «Мартыново - Тогул - Залесово». По предварительным данным, водитель 1980 года рождения за рулем Toyota Camry ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Судя по фото, автомобиль получил серьезные повреждения - передняя часть превратилась в груду металлолома.

В результате аварии погибли три человека: два мальчика 2009 и 2014 года рождения, а также мужчина 1990 года рождения. Водитель тоже травмировался, но выжил, ему оказали медпомощь. С ним работают следователи.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, обстоятельства трагедии выясняются.

ДТП в Кытмановском районе 16 июня 2023 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Алтайского края. Следственное управление по региону возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По поручению главного прокурора региона Антона Германа будут проверены причины и условия трагедии, ход расследования стоит на контроле.