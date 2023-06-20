Совсем еще кроха: олененок вышел к людям из горящего леса в Егорьевском районе

Малыш родился всего пять дней назад Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Егорьевском районе, где накануне произошел второй крупнейший лесной пожар за этот сезон, продолжают страдать животные. Накануне к отдыхающим на местной базе отдыха «Заимка» прибежал совсем маленький олененок: сначала его отнесли обратно в лес, но когда он вышел к базе во второй раз, человеческое сердце не выдержало. О спасении найденыша «Комсомолке» рассказала руководитель базы Мария.

Малыш пятнистых оленей родился неподалеку от базы – там как раз проходит оленья тропа. Сторож базы рассказывал, что зимой, когда база пустует, он часто видит косуль и оленей, но с приездом туристов они уходят глубже в лес и стараются держаться подальше.

Впервые олененок прибежал к людям пару дней назад.

- Мы говорили с ветеринарами Егорьевского района, и они сказали, что, скорее всего, мамка от него отказалась, или у нее перегорело молоко, может, она родила двоих и решила оставить только одного, а второго привела к нам. Впервые малыша заметили отдыхающие и позвали нас. Мы отвезли олененка в лесничество неподалеку, а там посоветовали отнести его обратно в лес. Так и сделали, а накануне смотрим – опять он, - говорит Мария.

Тогда Мария поняла, что с мамой малыша, вероятно, что-то произошло. И на базе приняли решение выходить найденыша. Судя по словам ветеринаров, ему всего пять дней. Совсем еще неуклюжий – ходит так, что ноги заплетаются. А уж как жадно прикладывается к бутылочке с молоком – такому аппетиту можно только позавидовать.

Мария призналась, что старается не брать малыша на руки, ведь не исключено, что он еще может вернуться в дикую природу. Во время кормления пятнистый кроха сидит в корзинке с таким же пятнистым пледом. А на ночь его закрывают в специально оборудованном теплом месте, так как ночи в лесу – прохладные.

- Мы советовались по кормлению с ветеринарами. Кормим молоком, пробовали и смесь, но он её не стал кушать. Уже понемножку жует травку и пьет водичку, - добавила руководитель базы отдыха.

При этом вблизи базы видели и взрослого оленя. Местные не исключают, что это могла быть мать малыша, но олененка она так и не «забрала» – наоборот, она его как будто и не признала. Да и сам кроха, кажется, рад новой семье – ходит за Марией по пятам.

- Через две недели, может, уйдет от нас в лес, но я думаю, что он без человека уже не сможет - привязался. Может, перевезем его в Барнаул на страусиное ранчо, а может, оставим на базе и откроем контактный зоопарк. Самое важное, чтобы он сейчас подрос, - подчеркнула собеседница.

Кстати, в настоящий момент на базе отдыха остались лишь сторож и сама Мария, всех отдыхающих решили эвакуировать из-за крупного лесного пожара. Если в прошлый раз огонь был на значительном расстоянии от этого места, то сейчас весь дым и гарь летят прямо в сторону базы.

- В районе введен режим ЧС, я отношусь к пожару спокойно. Мы остались со сторожем, контролируем ситуацию. Люди боятся сильно, что придется бросить дома. Все на чемоданах. Такие жуткие пожары я уже видела, когда была совсем маленькая. Тогда людям приходилось заходить в озеро, чтобы прятаться от огня, - вспоминает Мария.

Напомним, в настоящее время в Егорьевском районе продолжается тушение лесного пожара. В ликвидации возгорания участвует самолет-амфибия БЕ-200ЧС, но ситуацию осложняет сильный ветер. По данным на утро 20 июня, площадь, пройденная огнем, составляла 1200 га. На место выехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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