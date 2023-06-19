«Обалдеть!». Жители Алтая обомлели, увидев в бору стадо верблюдов

Кадры сняли неподалеку от села Токарево Новичихинского района Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в сети появилось видео с верблюдами, которые спокойно прогуливались в алтайском бору. Жители края, которым попались на пути эти экзотические животные, были, мягко говоря, удивлены.

Четверо взрослых и двое малышей

Кадры из автомобиля сняли неподалеку от села Токарево Новичихинского района. Горбатые спокойно стояли и с любопытством наблюдали за машиной.

- Обалдеть, вот это мы попали! Ничего себе! Ребята, вот это да! Такого мы еще не видели! Это прямо в бору, в гуще! – восклицает автор видео.

Многие предположили, что животные пришли из Казахстана: там был мощный пожар, и они могли бежать от огня. Но, как выяснилось, к Казахстану верблюды никакого отношения не имеют.

- Это наши животные, они выходили на прогулку, - пояснил владелец базы отдыха в селе Токраево. – Живут они в загоне, но периодами мы их выпускам в лес, так как им обязательно нужно выгуливаться.

По словам предпринимателя, на базе живут четыре взрослых особи и два верблюжонка. Завели их для туристов. Кстати, клички животным придумывать не стали.

- Они не опасные, - уверяет собственник базы. – Они одомашненные, к людям привыкли, мы их даже с рук кормим травой и сеном, хотя отдыхающим подкармливать не разрешаем.

Горбатые спокойно стояли и с любопытством наблюдали за машиной. Скриншот видео t.me/vkurse22

Плевок – самое безобидное

Между тем, замдиректора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев считает, что выпускать экзотических животных в лес опасно.

- Хоть они и одомашненные, и выглядят вполне дружелюбно, тем не менее, они непредсказуемы. На кадрах видно, что верблюды контактные, с любопытством наблюдают за людьми. Такие могут подойти к человеку, попросить лакомство, обнюхать. Но они знают своего хозяина, а чужому человеку могут нанести увечья. Как и коровы, которые могут и боднуть, и лягнуть незнакомца.

Самое безобидное, на что способны горбатые – плюнуть в человека. А могут еще укусить, ударить копытом или толкнуть всей своей массой. Поэтому Александр Чеботарев советует владельцу турбазы выгуливать питомцев исключительно под присмотром. А тем, кто столкнется с животным, поскорее отойти от него на безопасное расстояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В барнаульском Нагорном парке заметили сохатого «туриста»

Специалисты Минприроды начали наблюдение за молодым лосем, ведь попадание в городскую среду для животного является большим стрессом. Кроме того, неизвестно, как лось может повести себя в экстремальной ситуации, его поведение непредсказуемо – могут пострадать люди (подробнее)