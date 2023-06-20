Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе увеличилась в два раза

На месте действует оперативный штаб. Фото: Минприроды АК

Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе достигла 1200 га, сообщили в Минприроды края. Изначально 19 июня она составляла 633 га.

Возгорание возникло 19 июня около 15-30 в Лебяжинском лесничестве. В тушении задействованы 199 человек, 59 пожарных автомобилей, 16 тракторов, два грузовых автомобиля и пять легковых, один лесопожарный комплекс.

Также для контроля за ситуацией задействован вертолет Robinson, а для тушения огня с воздуха - самолет-амфибия ВЕ200 ЧС. На месте действует оперативный штаб.

Напомним, что это уже второй пожар в Егорьевском районе. Первый произошел 7 июня на территории Ракитовского лесничества из-за сухой грозы.

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